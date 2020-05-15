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Uçuk çıktıktan sonra nasıl tedavi edilir?

Özellikle ateşli hastalıklar, vücut direncinin düştüğü dönemlerde ağız çevresinde, dudaklarda sıkça görülen uçuk, bulaşıcı bir hastalık. Uçuk tedavisinin virüse karşı etkili kremlerle yapılabileceğini söyleyen Uzman Doktor Orkan Karaca, uçuğa ilişkin önemli bilgiler veriyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 23:06
Uçuk çıktıktan sonra nasıl tedavi edilir?

Uçuk Çıktıktan Sonra da Tedavi Edilebilir

Genellikle ağız etrafında, dudak ve burunda çıkan uçuk, aslında virüs kaynaklı bir enfeksiyon… Üstelik de bulaşıcı! Öpme, aynı çatal-kaşığı veya havluyu kullanmayla bu hastalık insandan insana aktarılabiliyor. Herpes simpleks enfeksiyonu yani halk arasındaki adıyla uçuğun, vücudun hemen her yerinde gelişebileceği belirten Uzman Doktor Orkan Karaca, berrak su dolu kabarcıklar ve sonrasında kabuklu yara oluşumuyla seyreden bu enfeksiyonun iki tipi bulunduğuna dikkat çekiyor. Tip1’in sıklıkla ağız çevresi ve yüzde, Tip2’nin ise çoğunlukla genital bölgede hastalık oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Karaca, “Ağız çevresi ve yüzde hastalık oluşturan Tip1 Herpes simpleks virüsü, vücuda ilk girişinde ilk atak oluşur, daha sonra yüzdeki sinir köklerine yerleşerek sessiz kalır ve uygun şartlar oluştuğunda tekrarlayıcı enfeksiyon atakları yapar. Uçuk, en sık dudak, ağız etrafı, burun ve çenede ortaya çıkar ve 5-7 gün içinde su dolu kabarcıkların kuruması ve kabuklanmayla iyileşir” diyor.

Uzman Doktor Orkan Karaca

Uçuğun sıklıkla bebeklik ve çocukluk çağında, aile ve yakın arkadaş çevresindeki virüsü taşıyan kişiler tarafından bulaştırıldığını hatırlatan Uzman Doktor Orkan Karaca; stres, heyecan, travma, yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncini düşüren durumlar, soğuk algınlığı, grip, ateşli hastalıklar, AIDS, kanser, organ nakli gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar ve aşırı güneşe maruz kalma, ultraviyole ışınları uçuk oluşumunu kolaylaştıran faktörler olduğunun altını çiziyor.

Uzm. Dr. Karaca: “Uçuk tedavisi için pensiklovir içeren kremlerin kullanımı tedavi süresini hızlandırıyor”

Uzm. Dr. Karaca, virüsün tedavisini ise şöyle anlatıyor: “Uçuk tedavisinde hastalığın şiddetine göre virüse etkili kremler veya gerekli ise sistemik ilaçlar kullanılıyor. İlaçların uçuğun başladığı ilk 1-2 gün içinde kullanılmaya başlanması önemlidir. Eczanelerde satılan, virüse etkili uçuk kremlerini kullanmak hastalığa bağlı ağrı, sızı ve kötü görünümü engellemeye yardımcı oluyor. Asiklovir içeren kremlere nazaran pensiklovir içeren kremler, uçuğun ilk başlangıcı olan karıncalanma evresinden son evresine kadar uçuğun her evresinde hızlı etkili bir antiviraldir. Pensiklovir, asiklovir içeren kremlere göre uçuğun daha kısa sürede iyileşmesini ve ağrının daha kısa sürede hafiflemesini, ayrıca virüslerin çoğalmasını durdurarak uçuğun bulaşıcılığının daha kısa sürede sonlanmasını sağlıyor.”

Bu tarz kremlerin uçuk belirtisi hissedildiğinde sürüldüğünde uçuğun çıkmasını engellediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karaca, uçuk çıktıktan sonra sürüldüğünde ise virüsün gelişimini ve yayılımını azaltarak vücudun enfeksiyonla savaşmasını yardımcı olduğunu süylüyor. Ayrıca uçuğun kötü görüntüsünün kişilerde rahatsızlık yarattığını hatırlatan Karaca, ten renkli uçuk kremlerinin uçuk şikayetlerini ortadan kaldırırken kötü görüntüyü de kapatabildiğinin altını çiziyor.

Perrigo Türkiye Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.

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