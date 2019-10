Varis tedavisinde yeni yöntemler



Günlük hayatı olumsuz ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkan varis, teknolojik gelişmelerle birlikte kolayca tedavisi mümkündür. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, varis hastalığı, tedavi süreci, tedavi yöntemleri konusunda merak edilenleri açıkladı.



Prof. Dr. Göksel Varis hastalığı ile mücadelede teşhis ve tanımın çok önemli olduğunu belirerek şu bilgileri verdi; Varis, en basit tanımı ile vücuttaki toplardamarların çapının artması, genişlemesi ve damar duvar yapısının bozulması anlamına gelir. Toplumda yaşamın herhangi aralığında yaştan bağımsız görülme sıklığının % 10-27 arasında değiştiği bilinmektedir. Bu duruma toplardamarlardaki kapakçıkların şekil ve işlevlerindeki bozukluklar neden olmaktadır. 60 yaşına gelen kadınların %75 sıklıkla görülen bir durumdur. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekte ve yaşla birlikte görülme olasılığı artmaktadır.



Klinik olarak varisler 6 derece olarak değerlendirilir ve tedavi de bu verilere göre şekillendirilmelidir. Hastadan hastaya değişmekle beraber sıklıkla ağrı, gece krampları, kaşıntı ve dolgunluk hissi, soğukla temas ihtiyacı gibi yakınmalar ön plandadır. Bu yakınmalar, uzun süreli ayakta durma, bacakları sarkıtarak hareketsiz oturma, yaz ayları veya sıcak iklim, Kadınlarda menstruasyon dönemlerinde, sıcak ortamlarda artabilir.



Varis Tedavisi



Varis tedavisi, altta yatan anatomik nedenlere göre yönlendirilmelidir. Hastaların ancak %15 kadarında yakınmalar venoaktif ilaçlar olarak adlandırdığımız grup ilaçlarla hafiflemektedir. Elimizde en önemli korunma aracı basınçlı varis çoraplarıdır, ancak bu çorapların amacı tedaviden ziyade hastalığın ilerlemesinden korunmadır. Varislerin şekillerine göre uygun olan hastalarda yüzeyel köpük skleroterapi veya yüzeyel lazer tedavileri kozmetik açıdan tatminkâr sonuçlar vermektedir.



Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle beraber hastalarımızın “kapalı ameliyat veya bıçaksız ameliyat” olarak adlandırdığı lazer veya radyofrekans enerjileri ile hastalıklı bu damarların kapatılması ile tıbbi ve kozmetik olarak son derece yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu sistemlerin en önemli avantajları, hastaların anestezi almaksızın yapılabilmeleri, iz bırakmamaları, operasyon sonrasında derlenme dönemine ihtiyaç olmaması ve hastaların günlük hayatlarına aynı gün dönebilmeleridir.



Bazı bitkisel yağlar; özellikle at kestanesi yağlarının lokal olarak bacaklara sürülmesi şikayetleri geriletebilir. Sahil çamı olarak adlandırılan bitki ile tavşan kirazı veya tavşan memesi olarak halk arasında adlandırılan bitkinin özleri de mikrodolaşımı düzenledikleri düşünülerek ödemi azaltmak için lokal olarak kullanılabilir. Üzüm çekirdeklerinden elde edilen bazı kremler de kollajen üretimini artırdıklarından damarların mukavemetini artırırlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu, doğal bir madde olsa bile bahsedilen krem, yağ veya diğer doğal ilaçlara insan vücudunda hassasiyet oluşabileceği; kanama veya alerjik reaksiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini akıldan çıkarmamaktır. Bu nedenle bahsi geçen ürünlerin mutlaka bir uzman hekime danışılarak kullanılması gerekmektedir.

Hastalarımıza en uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla ile %100 başarı oranı ve çok düşük tekrarlama riski ile uygulanmaktadır. Bu işlemlerden sonra varis çoraplarının kullanımı için ise 2-3 hafta yeterli olmaktadır. Ana damar yetersizliğinin giderilmesini takiben köpük skleroterapi veya transkütan lazer teknikleriyle hastalarımız kozmetik açıdan da son derece memnun olmaktalar.

Varislerden nasıl korunalım?



Hareketsiz kalmayın: Uzun sure aralıksız hareketsiz ayakta durmayın veya oturmayın. Ancak mesleki olarak uzun sure ayakta kalmanız gerekiyorsa koruyucu basınçlı çorap giyin.

Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin: Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden olduğu için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar.

Aşırı dar giysiler giymeyin: Kan dolaşımını bozabilecek aşırı dar giysiler varies oluşumunu arttırır.

Uzun süreli güneşlenmeyin: Uzun süreli güneşlenme ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur.

Ayaklarınızı yukarı kaldırın: Mümkünse günde en az 3-4 defa olmak üzere, 5-10 dakika sure ile ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.

Fazla kilolardan kaçının: Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişir.

Baharatlardan kaçının.

Soğuk su masajı yapın.

Düzenli ayak ve bacak jimnastiği yapın.