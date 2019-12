Vatandaşı zehirleyen tavukçulara TÜRES sahip çıktı



Üçüncü dünya ülkelerinde bile rastlanmayan gıda zehirlenmesi, Türkiye'de her gün haber bültenlerine konu oluyor. En çok zehirlenme nedeni ise bayat tavuk. "Tavuk yemeyin" çağrısı yapan Prof. Dr, Canan Karatay TÜRES adlı derneğin hedefi oldu.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Karatay, her yıl binlerce kişiyi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik eden kokmuş tavuklar için halkı uyarınca, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) adlı dernek bakın kime sahip çıktı.

Her yıl Türkiye genelinde binlerce insanı gıda zehirlenmesiyle hastanelik eden kokmuş tavuk skandalı büyüyor. Prof.Dr Canan Karatay'ın çağrısı kamuoyunda olumlu karşılanırken, sektöre çeki düzen vermesi gereken TÜRES adlı STK sahtekar gıda satıcılarına ve restoranlara sahip çıkmayı tercih etti. TÜRES bugün saat 11.00'de İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek, Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Peki, aynı kurum, sadece geçtiğimiz yıl boyunca meydana gelen 104 toplu zehirlenme olayı, 13 bin 190 vatandaşın bu olaylarda hastanelik olması ve 18 kişinin can vermesi hakkında nasıl bir çalışma yaptı. 3'ncü dünya ülkelerinde bile benzerine az rastlanan gıda zehirlenmelerinde hem beyaz et söktürünün hem de üreti şirketlerin sicili pek de parlak değil.

ZEHİRLENMELERİN YÜZDE 99.4 TAVUK YÜZÜNDEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve aynı üneversite Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı için Özlem Terzi, Şule Özdemir ve Mustafa Yasin Selçuk tarafından yapılan araştırmada çarpıcı veriler yer alıyor. Gönüllü denekler üzerinde bir hastane yemekhanesi ve kafeteryası için yapılan araştırmada en çok zehirlenme vakıalarının tavuk yemeklerinde yüzde 99.4 oranda görüldüğünü ortaya koyuyor.

Gıda zehirlenmeleri sadece geçtiğimiz 2018 yılında 18 vatandaşımız hayatını kaybederken 13 bin 195 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alındı.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞANAN GIDA ZEHİRLENMELERİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan gıda zehirlenmesi raporunda çarpıcı rakamlar yer alıyor. Gıda zehirlenmelerinin çoğu toplu yemek dağıtılan yerlerde görülüyor, ancak restoran ve lokantalarda yedikleri yemeklerden zehirlenen vatandaşlar da haber bültenlerine hatta açılan tazminat davalarına konu oldu.

2018 yılında en az 104 olay meydana geldi ve bu olaylarda en az 13 bin 190 kişi gıda zehirlenmesinden etkilendi, 18 kişi ise hayatını kaybetti.

Gıda zehirlenmesinden etkilenen işçi arkadaşlarımızın sayısı 8 bin 94 olurken, 8 bin 303 kişi işyerinde zehirlendi. Üniversite, ilköğretim okulu, meslek yüksekokulu demeden kamuya ait veya özel pek çok okulda gıda zehirlenmesi meydana geldi, toplamda bin 774 öğrenci zehirlendi. Kışlada 75 asker, göçmen gözaltı merkezinde 116 göçmen ve genelde 3 bin 131 kişi zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Zehirlenme vakalarının yüzde 63’ü işyerinde gerçekleşirken vakaların yüzde 22’si kamu kurumlarında meydana geldi. Zehirlenme vakalarının köy veya büyükşehir ayrımı gözetmediği göz ardı edilmemeli.

Zehirlenme vakalarının yüzde 89’nun firmalar tarafından temin edilen gıdalardan kaynaklandığını ve yüzde 11’nin ise dışarıdan temin edildiğini belirtmemizde fayda var.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?



Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, önceki gün yaptığı açıklamada tavuk döner konusunda şu ifadeleri kullanmıştı. "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz"