Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler

Sağlıklı ve kilo aldırmayan içeceklerin tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi hem de sıvı tüketimini artırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yazın gelmesiyle artan sıcaklar, terleme, yorgunluk ve halsizlik beraberinde hissedilir. Vücudumuz aşırı terleme ile birlikte su kaybetme eğilimdedir. Su, susuzluğu gidermek için en önemli içecek olsa da birçoğumuz bu dönemde ferahlatan, serinleten ve tatmin eden diğer içecekleri ararız. Ancak bu içeceklerin birçoğu asitli, gazlı, şeker ilaveli ve kremalı olarak yüksek kalorilerle karşımıza çıkar. Peki yazın içecek seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve sağlıklı, kilo aldırmayan içecekler neler? Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit bizler için sıraladı.

Temel içeceğiniz su olsun

Su milyonlarca yıldır güvendiğimiz ve insan vücuduna zararı olmadığını bildiğimiz tek içecektir. Susuzluğu gidermek, vücudu yeniden nemlendirmek için oldukça kıymetlidir. Taze meyve suları, smoothieler, soğuk çay ve kahveleri tüketmeden önce vücudunuzu su ile doldurduğunuza emin olun. Sıcak havalarda ve fiziksel olarak daha aktif olduğumuz aylarda ihtiyacımızın artması ile birlikte günde en az 2 litre su tükettiğinize emin olun. Sabah uyandığınızda güne muhakkak 1 bardak elma sirkeli su ile başlayın.

Bitki çaylarından vazgeçmeyin

Toplum olarak bitki çaylarını daha çok soğuk havalarda içimizi ısıtsın diye, sıcak sıcak tüketiriz. Dolayısıyla yaz aylarında içmek çok da aklımıza gelmez. Ancak birçok bitki çayı soğuk çay olarak tüketilebilir, içerisine buzlar eklenebilir veya taze nane, reyhan ile ferahlatılabilir. Güçlü antioksidan içeriğiyle vücut ağırlığını ve yağını azaltmada da oldukça etkilidir.

Taze sıkım meyve sularına dikkat edin

Diğer meşrubatlara göre daha sağlıklı olduğu düşünülen meyve suları da kilo aldırıcı ve yağlandırıcı olabilir. Meyveler sıkıldığında içerisindeki lif çöpe gider, yüksek meyve şekeri içeriği ile kan şekeri aniden yükselir, insülin pik yapar ve özellikle karaciğerde yağlanma başlayabilir. Dolayısıyla serinlemek ve ferahlamak için neredeyse 3-4 porsiyon meyvenin şekerinden oluşan 1 bardak taze sıkım meyve suyu yanlış bir seçenektir. Onun yerine meyvenin kendisini posasıyla tüketmek en doğrusudur. Ya da meyve suyunu 1 çay bardağından fazla tüketmemeli, mümkünse sebzelerle karışık meyve suları içilmelidir.

Soğuk çay ve kahvelerin içeriğini okuyun

Kafelerde, marketlerde ve restoranlarda satılan soğuk çay ve kahvelerin içeriği oldukça kalorili olabilir. Birçoğunda bolca miktarda şeker, şurup, katkı maddeleri, krema ve renklendirici mevcuttur. Bundan dolayı dışarıda içtiklerimiz damak tadımıza daha lezzetli gelir. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde 1-2 bardak kadar şeker içeren içecek tüketen insanların %14 daha fazla ölüm oranına sahip oldukları bulunmuştur. Dolayısıyla soğuk çay ve kahve tüketirken şekersiz, katkı maddesiz, tatlandırıcısız ve renklendiricisiz olduğuna emin olun.

FERAHLATAN 4 SAĞLIKLI İÇECEK ÖNERİSİ

Serinleten yeşil dev

2 adet kereviz sapı

1 adet salatalık

1 adet havuç

1 orta boy yeşil elma

1 avuç maydanoz

3-4 yaprak nane

1/4 limon suyu

1 parmak taze zencefil

Yapılışı; Tüm malzemeler katı meyve sıkacağından geçirilir, büyük bir bardağa alınır ve içine buz küpleri atılır.

Ferahlatan soğuk çay

1 parmak rendelenmiş zencefil

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet çubuk tarçın

½ dilimlenmiş şeftali

1 poşet papatya çayı

1 poşet yeşil çay

1 litre su

Hazırlanışı; Papatya ve yeşil çay dışındaki tüm malzemeler ocakta 10 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra karışıma papatya ve yeşil çay eklenir, 5 dakika demlenir ve süzdürülür. Soğumaya bırakılır, içerisi buz küpleri eklenerek tüketilir.

Detoks suyu

Yarım limon (halka şeklinde dilimleyin)

1 küçük salatalık (boyuna kabuklu dilimleyin)

10-15 yaprak taze nane

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 parmak taze zencefil (rendeleyin)

Yapılışı; Tüm malzemeleri 1 litre suya karıştırıp ve içerisine buz küpleri ekleyerek tüketin.

Avokadolu kefir

1 litre ev yapımı kefir

1 avuç taze nane yaprağı

2 çorba kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı (dilerseniz zeytinyağını sonradan da ekleyebilirsiniz)

1 avokado

½ çay kaşığı kaya tuzu

Yapılışı: Tüm malzemeleri geniş bir kapta el blender’ı yardımı ile pürüzsüz kıvama getirin. Soğuk tüketin. Buz veya taze fesleğen yaprağı da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Herbalife Nutrition Ltd. hakkında

Herbalife Nutrition, “Daha sağlıklı ve mutlu bir dünya için” sloganını benimsemiş global bir beslenme şirketidir. 1980’den bu yana başta kilo yönetimi, takviye edici gıdalar, sporcu beslenmesi ürünleri ve cilt bakımı ürünleri ile insanların yaşamlarını değiştiren şirket, beslenme konusunda önemli bir görev üstlenmiştir.

Herbalife Nutrition, bağımsız distribütörleriyle birlikte tüm dünyada yetersiz beslenme ve obezite, yaşlanan nüfus, hızla artan kamu sağlığı maliyetleri ve her yaştan girişimcilerin sayısındaki artış gibi sorunlara çözümler sunmayı hedeflemektedir. Herbalife Nutrition, çoğunluğu kendi tesislerinde üretilen üstün kaliteli ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış ürünleriyle, bağımsız distribütörlerinin bire bir danışmanlığı eşliğinde, müşterilerini daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik eden bir yaklaşım benimser.

Herbalife Nutrition'ın ürünleri 90’ı aşkın ülkede, yalnızca bağımsız distribütörler aracılığıyla tüketiciye sunulmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştiren Herbalife Nutrition, ihtiyacı olan çocuklara yeterli ve dengeli beslenme imkanı sunmak amacıyla Herbalife Nutrition Vakfını (HNF) ve vakıf bünyesindeki Casa Herbalife programlarını desteklemektedir.

Ayrıca, Herbalife Nutrition tüm dünyada 190'dan fazla seçkin sporcu, takım ve etkinliğin sponsorluğunu da gururla üstlenmektedir. Herbalife Nutrition, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorudur. Herbalife Nutrition'ın dünya çapında yaklaşık 8 bin 300 çalışanı olup, hisseleri New York Borsası'nda (NYSE: HLF) işlem görmektedir. Şirket 2018 yılında 4,9 milyar dolarlık net satış gerçekleştirmiştir.

Herbalife International’a bağlı bir şirket olarak Türkiye’deki faaliyetlerine Mart 1998’de başlayan Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., firmanın ürünlerinin Türkiye’ye ithalatını yapmaktadır. Herbalife Nutrition Türkiye, merkezi İngiltere Londra’da bulunan Uluslararası Beslenme Destek Ürünleri Dernekleri Birliği (IADSA) ’nın üyesidir. Türkiye’de ise Doğrudan Satış Derneği (DSD) ve Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD)’nin üyesidir.