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4. kez dünyanın en büyüğü VakıfBank

VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yendi.

19 Aralık 2021 Pazar 21:01
4. kez dünyanın en büyüğü VakıfBank

4. kez dünyanın en büyüğü VakıfBank

VakıfBank, 2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yendi. Sarı-siyahlılar tarihinde 4. kez zafere ulaşarak bu turnuvayı dünyada en çok kazanan ekip olma rekorunu geliştirdi.

Dünya şampiyonu olarak 10. uluslararası kupasını kazanan VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını da perçinlemiş oldu.

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: “Kızlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Türk kadını her şeyin en iyisini yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz” dedi.

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Vakıfbank
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