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5 Bin 548 Sporcu “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da rekor katılımlı satranç turnuvası ile kutluyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:50
5 Bin 548 Sporcu “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak

 5 Bin 548 Sporcu “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak

Türkiye’nin ‘en büyük online satranç turnuvası’ başlıyor. Lisanslı sporcu sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da rekor katılımlı satranç turnuvası ile kutluyor. Türkiye’nin 81 ilinden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcusu, “19 Mayıs Ruhu” için hamle yapacak.Samsun’da gerçekleştirilecek “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası’nın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirecek. 81 ilde eş zamanlı başlayacak Türkiye’nin en geniş katılımlı turnuvasının açılış konuşmasını ise Samsun Valisi Osman Kaymak canlı bağlanarak yapacak. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası”, Chess.com Online Satranç Platformu üzerinden 19 Mayıs Salı günü saat 15.00’da başlayacak.

EN KÜÇÜK SPORCU 7, EN BÜYÜK SPORCU 71 YAŞINDA

Katılımda yaş sınırının olmadığı ve 7’den 70’e her sporcunun bayram coşkusunu bir arada yaşayacağı “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası”nda 81 ilden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcu aynı anda hamle yapacak. 81 il arasından ise turnuvaya 734 sporcu ile en çok katılımı İstanbul gerçekleştirirken, Bursa 336 lisanslı sporcu ile ikinci sırada, İzmir ise 286 sporcu ile üçüncü sırada yer aldı. Turnuvanın en genç sporcu Ankara’dan 2013 doğumlu 7 yaşında Hamza Aydoğan olurken, en yaşlı sporcusu ise Ankara’dan 1949 doğumlu 71 yaşındaki Eyüp Türkücü oldu.

Türkiye’nin en büyük spor ailesine sahip TSF, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan Gençlik Haftası’nda satranç rüzgarı estirecek. İl, ilçe temsilcikleri, kulüplerle de turnuvalar düzenlenecek. Pandemi döneminde, dönemin ruhuna uygun başarılı kampanya ve turnuvalar ile satranç heyecanına ara vermeden devam eden TSF, İstanbul’dan Antalya’ya, Muğla’dan Denizli’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanında binlerce sporcunun katılımıyla dijital dünyada yine heyecanlı müsabakalara imza atacak.

“MİLLİ MÜCADELENİN COŞKUSUNU 81 İLDE AYNI ANDA YAŞAYACAĞIZ”

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başladığı Samsun’dan rekor katılımlı bir turnuva başlatmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay şu ifadeleri kullandı:

COVİD-19 salgını nedeniyle bir araya gelemediğimiz, sosyal izolasyonun önemli olduğu bu günlerde kendini genç hisseden her yaş grubundan sporcunun katılımıyla Türkiye’nin en çok katılımlı online turnuvasını düzenliyoruz. Turnuva duyurumuzu yaptıktan sonra satranç ailemiz büyük bir ilgi gösterdi. Turnuvamızda 81 ilden sporcularımız bu önemli günde her ilde hamle yaparak bize eşlik edecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşinin coşkusunu gençlerimiz ilk günkü heyecanı ile yaşayacak ve hissedecek.

Biz ruhu hep genç kalacak bir milletiz. Çocuklarımızı bilime, sanata, kültüre ve spora yöneltmek, bu yolda ilerlemelerini sağlamak öncelikli hedefimiz. Heyecanımız hep diri, azimle ilerliyor, değerlerimize sahip çıkıyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, bu vatan için gözünü bile kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile tüm gençlerimizin ve milletimizin ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
SatrançTSF
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