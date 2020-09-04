A Milli Takım 0-- Macaristan 1

A Milli Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Macaristan!a 1-0 yenildi.Sivas'ta oynanan karşılaşmanın tek golünü Macaristan Mill Takımı adına 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.Bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup yer alan Milli Takımımız ilk hafta maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Maç boyunca vasat bir performans gösteren Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve direkler özellikle ilk yarıda Macarların golünü önledi. İkinci yarıda ise 80. dakikada 19'luk Dominik Szoboszlai'nin müthiş frikik golü maçın skorunu belirledi; 0-1.

A Milli Takımı: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan:

Şenol Güneş: Yenilginin sorumlusu benim

Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

Karşılaşmaya daha hazır olmadıklarını söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Sadece genç ve yeni oyuncuların oynaması değil, takım olarak iyi oynamadık. Yetenekli oyuncularımızın tam hazır olmadığını görüyorsunuz. Düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Tabii mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste var. Genç oyuncular daha erken form tutabilir diye bunu düşündük ama olmadı. Pandemi, liglerin geç bitmesi, kadro yaparkenki bazı sıkıntıları artırabiliyor. İki maç oynayacağız, hangi oyuncumuz ne kadar kaldırabilir bilmiyoruz. Düşündüğümüz gibi olmadı ama bir iki oyuncu üzerinden olumsuzluk yapamayız. Kıran kırana oynamak istiyorduk, düşündüğümüzü yapamadık.”

Macaristan karşısındaki kaybın sebebinin sistem olmadığını kaydeden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: “Elimizde 3’lüyü de 4’lüyü de oynayabilecek oyuncularımız var. Ama kaybımızın sebebi sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf olmasına rağmen onlar da bugün moral buldular. Sadece sistemle bunu halledemeyiz, sistem bize yardımcı olur. Futbolun gerekliliklerini düşünen bir takım olarak düşündüğümüzde, sistemler kurulur. Onları hallederiz.”

Bugünkü mağlubiyete pozisyon ve oyuncu bazında bakmamak gerektiğini savunan Şenol Güneş, “Sol-sağ, o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptığıma göre sorumlusu benim. İyi başlamak istiyorduk ama Uluslar Ligi’nin de formatı bu. Birçok oyuncumuzu mart ayında göremedik, o gün göremediğimiz oyuncuları bugün de görmeseydik ne zaman görecektik? Tüm oyuncuların verimi gerçek veriminin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli, kaliteli ve karakterli. Bugün istediğimiz oyunu oynayamamak, onların kötü oyuncu olduğunu göstermez” dedi.