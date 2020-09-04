Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

A Milli Takım 0 - Macaristan 1

A Milli Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Macaristan!a 1-0 yenildi.

04 Eylül 2020 Cuma 10:33
A Milli Takım 0 - Macaristan 1

A Milli Takım 0-- Macaristan 1

   A Milli Takımımız evinde oynadığı karşılaşmada Macaristan!a 1-0 yenildi.Sivas'ta oynanan karşılaşmanın tek golünü Macaristan Mill Takımı adına 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.Bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup yer alan Milli Takımımız ilk hafta maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Maç boyunca vasat bir performans gösteren Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve direkler özellikle ilk yarıda Macarların golünü önledi. İkinci yarıda ise 80. dakikada 19'luk Dominik Szoboszlai'nin müthiş frikik golü maçın skorunu belirledi; 0-1.

A Milli Takımı: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

Şenol Güneş: Yenilginin sorumlusu benim

   Karşılaşmaya daha hazır olmadıklarını söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Sadece genç ve yeni oyuncuların oynaması değil, takım olarak iyi oynamadık. Yetenekli oyuncularımızın tam hazır olmadığını görüyorsunuz. Düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Tabii mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste var. Genç oyuncular daha erken form tutabilir diye bunu düşündük ama olmadı. Pandemi, liglerin geç bitmesi, kadro yaparkenki bazı sıkıntıları artırabiliyor. İki maç oynayacağız, hangi oyuncumuz ne kadar kaldırabilir bilmiyoruz. Düşündüğümüz gibi olmadı ama bir iki oyuncu üzerinden olumsuzluk yapamayız. Kıran kırana oynamak istiyorduk, düşündüğümüzü yapamadık.”

    Macaristan karşısındaki kaybın sebebinin sistem olmadığını kaydeden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: “Elimizde 3’lüyü de 4’lüyü de oynayabilecek oyuncularımız var. Ama kaybımızın sebebi sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf olmasına rağmen onlar da bugün moral buldular. Sadece sistemle bunu halledemeyiz, sistem bize yardımcı olur. Futbolun gerekliliklerini düşünen bir takım olarak düşündüğümüzde, sistemler kurulur. Onları hallederiz.”

    Bugünkü mağlubiyete pozisyon ve oyuncu bazında bakmamak gerektiğini savunan Şenol Güneş, “Sol-sağ, o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptığıma göre sorumlusu benim. İyi başlamak istiyorduk ama Uluslar Ligi’nin de formatı bu. Birçok oyuncumuzu mart ayında göremedik, o gün göremediğimiz oyuncuları bugün de görmeseydik ne zaman görecektik? Tüm oyuncuların verimi gerçek veriminin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli, kaliteli ve karakterli. Bugün istediğimiz oyunu oynayamamak, onların kötü oyuncu olduğunu göstermez” dedi.

 

Son Güncelleme: 04.09.2020 12:34
Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımMacaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol takımına koronavirüs şoku
VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı
VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı
Türkiye Avrupa Şampiyonu
Türkiye Avrupa Şampiyonu
Süper Lig fisktürü belli oldu
Süper Lig fisktürü belli oldu
Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti
Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti
Türkiye ve Azerbaycan “FIDE Satranç Olimpiyatı”na Birlikte Hazırlanıyor
Türkiye ve Azerbaycan “FIDE Satranç Olimpiyatı”na Birlikte Hazırlanıyor
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı
Çılgın Sayısal Loto’nun 50 milyon'luk ikramiyesi devretti
Çılgın Sayısal Loto’nun 50 milyon'luk ikramiyesi devretti
VFŞL’de lig aşaması tamamlandı
VFŞL’de lig aşaması tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim