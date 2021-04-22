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A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:42
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2

A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2

   Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti.Karşılaşmada 6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle 1-0 öne geçti.18. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek skoru 1-1 yaptı.41. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.45+1’de Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker 2-2’lik berabeliği yakaladı.İLk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek’in attığı golle 3-2’lik üstünlüğü yakaladı. Gaziantep FK’nın 90+5’te Kenan Özer’le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince Alanyaspor mücadeleyi 3-2 kazandı.

    Aytemiz Alanyaspor bu sonucun ardından puanını 55'e yükseltirken, Gaziantep FK  ise 51 puanda kaldı.37. hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynarken, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

 

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGaziantep FK
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