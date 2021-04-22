A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti.Karşılaşmada 6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle 1-0 öne geçti.18. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek skoru 1-1 yaptı.41. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.45+1’de Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker 2-2’lik berabeliği yakaladı.İLk yarı 2-2 berabere tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor bu sonucun ardından puanını 55'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 51 puanda kaldı.37. hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynarken, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ile karşılaşacak.