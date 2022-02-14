A.Demirspor 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş karşılaşmanın 31. fdakikadasında Alex Teixeira ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Beşiktaş'ta Welinton sarı kart gördü.44. dakikada Adana Demirspor'da Matias Vargas ve Younes Belhanda, Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sarı kart gördü.45. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Adana Demirspor beraberlik golüne 90. dakikada kavuştu.90+2. dakikada Adana Demirspor, Samet Akaydın ile skoru 1-1 yaptı.Aynı dakikada Samet Akaydın sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

Maç sonunda Adana Demirspor’da Mario Balotelli, Beşiktaş’ta ise Batshuayi gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Ayrıca Beşiktaş'ta iki bek Rıdvan Yılmaz ile Kerem Kalafat sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 41 puana yükseldi ve 3. sırada haftayı tamamladı. 38 puanlı Beşiktaş ise Hatayspor’un kazanmasıyla 8. sıraya geriledi.Ligin 26. haftasında Beşiktaş, 19.02.2022 Cumartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise 20.02.2022 Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak.

Adana Demirspor:

Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi sarı kart gördü.45. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli

Süper Lig 25. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 25. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF