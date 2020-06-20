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Akhisarspor’da corona virüsü şoku

Akhisarspor'sa corona virüs şoku yaşanıyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:32
Akhisarspor’da corona virüsü şoku

Akhisarspor’da corona virüsü şoku

   Akhisarspor'sa corona virüs şoku yaşanıyor.TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 kişide corona virüsüne rastlandı. Ege temsilcisi, 93 günlük pandemi arasının ardından yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacaktı.TFF 1’inci Lig’de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüsü şokuyla sarsıldı. Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü rastlandı.

Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu’yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF’nin, Bornova Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.Akhisar’da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, “Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu’yla temas halindeyiz” açıklamasını yaptı.

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı “Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı”nın “Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri”nin 7’nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

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Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporCoronaYılmaz Vural
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