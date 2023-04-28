Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alanyaspor 1 - Ümraniyespor 0

Spor Toto Süper Lig 32.hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi.

28 Nisan 2023 Cuma 21:59
Alanyaspor 1 - Ümraniyespor 0

Alanyaspor 1 - Ümraniyespor 0

   Spor Toto Süper Lig 32.hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 4.dakikasında Alanyaspor Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçti.14.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic sarı kart gördü.36.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Antonio Mrsic yerini onur Ayık’a bıraktı.67.dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas yerini Pedro Pereira’ya bıraktı.71.dakikada Ümraniyespor’da Jesse Sekidika yerini Geraldo’ya bıraktı.Alanyaspor’da ise Efecan Karaca yerini Oğuz Aydın’a bıraktı.

   79.dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Iva cavaleiro oyundan çıktılar.Yerine Efhimis Koulouris ve Zinedine Ferhat oyuna girdiler.85.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Atasayar ve Isaac Sackey oyundan çıktılar.Yerine Oğuz Gürbulak ve Emir Lenjani oyuna girdiler.90.dakikada Ümraniyespor'da Olarenwaju Kayode yerini Mustafa Eser'e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi.Bu sonuçla Alanyaspor puanını 38 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbulspor'dan kritik üç puan...İstanbulspor 1 - Giresunspor 0
İstanbulspor'dan kritik üç puan...İstanbulspor 1 - Giresunspor 0
Derbi Beşiktaş’ın….Beşiktaş 3 - Galatasaray 1
Derbi Beşiktaş’ın….Beşiktaş 3 - Galatasaray 1
Fener üç puanı üç golle aldı...DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 3
Fener üç puanı üç golle aldı...DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 3
MKE Ankaragücü 0 - Kasımpaşa 0
MKE Ankaragücü 0 - Kasımpaşa 0
Konyaspor 2 - Trabzonspor 1
Konyaspor 2 - Trabzonspor 1
F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 1
F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 1
İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak
İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe fırsat tepti….Fenerbahçe 3 - İstanbulspor 3
Fenerbahçe fırsat tepti….Fenerbahçe 3 - İstanbulspor 3
Antalyaspor 1 - DG Sivasspor 2
Antalyaspor 1 - DG Sivasspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim