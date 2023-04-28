Alanyaspor 1 - Ümraniyespor 0
Spor Toto Süper Lig 32.hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 4.dakikasında Alanyaspor Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçti.14.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic sarı kart gördü.36.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Antonio Mrsic yerini onur Ayık’a bıraktı.67.dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas yerini Pedro Pereira’ya bıraktı.71.dakikada Ümraniyespor’da Jesse Sekidika yerini Geraldo’ya bıraktı.Alanyaspor’da ise Efecan Karaca yerini Oğuz Aydın’a bıraktı.
79.dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Iva cavaleiro oyundan çıktılar.Yerine Efhimis Koulouris ve Zinedine Ferhat oyuna girdiler.85.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Atasayar ve Isaac Sackey oyundan çıktılar.Yerine Oğuz Gürbulak ve Emir Lenjani oyuna girdiler.90.dakikada Ümraniyespor'da Olarenwaju Kayode yerini Mustafa Eser'e bıraktı.
Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF