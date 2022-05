Ali Koç "Armamıza 5 yıldızı koyacağız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair basın toplantısı düzenledi.Düzenlenen toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın. Hatta Fenerium'daki ürünlerimizde şimdiden başlıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:

"Aylardır sistematik şekilde 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili söylem ve eylemlerle uğraşıyoruz. Herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, kuralları ve hukuku çiğneme hakkı vermez. Kaybetmenin ve rekabet etmenin de bir asaleti vardır.2010-2011 şampiyonluğumuza göz diken kulübe ve garip duruşuna cevap vermeden önce 3 hatırlatma yapmak istiyoruz. İlki, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya dair duygu ve düşünceleri... Fenerbahçe, tek başına camiası ve taraftarıyla mücadele vermiştir.

Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum.

Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum. 3 Temmuz'un bir kumpas olduğu tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Başvurdukları her kapından ret yediklerini de hatırlayalım. CAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi kararları... Her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Bazılarının zaman içinde 'FETÖ'cü avukatlar olduğu da ortaya çıktı. Camianıza sahte umut pompaladınız. Sayenizde hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişiminizden sonuç alamadınız. Alsaydınız bu kupa, bu müzede durmazdı.Bugün hâlâ bu gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın ve onları gerçeklere alıştırın.

Konusu suç teşkil eden, suçu ve suçluyu teşkil eden bir pankart asıldı. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Neye güvenerek yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın Federasyon temsilcisinin haberinin olmaması, üstlerine iletlememesi, yöneticilerin bilgisinin olmaması mümkün değildir.Bu yapılan, kurul ve hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir örneğidir. Taraftarına 'silahsız sevinin' çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak, sadece dizginlenmeyen Fenerbahçe kompleksinizin parçası değil, tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç kimse "durun, ne yapıyorsunuz?" diyemedi mi?

Bizim stadımızdaki pankartta, 12 yaşında Ferdi Kadıoğlu hayranı bir çocuk 'Formanı alabilir miyim?' diyor. Stat girişinde bu pankartta ne yazdığı anlaşılmadığı için izin verilmemişti. İstanbul'da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık... Emniyet Müdürlüğümüzün kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor? Maçta açılan paçavradaki aşağılık mesajlar açıktır. Bu mesajı yollayanların selamını geçmişte olduğu gibi bugün de aldık, bir kenara not ettik. Bu camia, başında kim olursa olsun kudretiyle, gücüyle, taraftarıyla bu işlere müsaade etmez. Her kurumdan buldukları kullanışlı maşaların maskelerini düşürür ve dimdik ayakta kalırız. Devletimin en üst seviyesindeki insanlara sesleniyorum; Artık durumların bu seviyeye gelmesine müsaade etmeyin.

Ne yazık ki maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası gibi algılanmasına ne yazık ki sebebiyet verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa son derece önem veren siyasetçilerimiz vardır. Yüksek Divan Kurulumuza Cumhurbaşkanımız şeref verdiğinde maçımız vardı, sadece Avrupa maçları için hassasiyet göstereceğini söyledi. Buna sebebiyet veren Sayın Bakanlarımıza sesleneceğim.

Bir takıma gönül vermeniz son derece normaldir ancak son yıllarda Trabzonspor'u tutan bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanları ve devlet görevlilerinin açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı hissetmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenler üzerinde etki ve baskı yaratarak, futbolun tüm dinamiklerini alt üst ediyorsunuz. Türk futbolunun başta TFF, kurullar ve hakemler olmak üzere tüm paydaşlarını etkiliyor, baskı altında bırakıyorsunuz.

Bana, hakemlere neden sahip çıktığımı soruyorlar. En çok zarar gören kulüp biziz. Hakemlere sahip çıkmıyoruz. Biz TFF'nin yozlazmış yapısına karşıyız. Herkesin bilip de kimsenin ifade edemediği bir şey var; Esas tehlike, TFF'nin Trabzon hakimiyetine geçirilme, Trabzonlulaştırılma çabalarıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir.

Tabii ki diğer takımları tutan siyasetçilerimiz var ancak onların, devletin ağırlığına yakışan duruşları, söz konusu Trabzonspor olduğunda sergilenmiyor. Hangi takımın bakanı ve milletvekilini, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir maçlarında böyle gördünüz? Sanki Trabzonluların menfaati her şeyin önündeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tüm ülkenin bakanları olarak, bu ülkenin hassasiyetlerini bilenlerin, 7 yıldır faili bulunamayan suikasti, FETÖ'nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladıklarını merak ediyoruz.

Maçta, şampiyonluk heyecanıyla fark etmemiş olabilirsiniz. Sonrasında doğan infiali fark etmişsinizdir. Neden toplumu rahatlatacak bir adım atmadınız? Bu yapı, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Bu sorumsuzca davranışlarda çorbada tuzu olan herkese söylüyorum; Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin FETÖ ile cansiperane mücadelesine gölge düşürmüyor musunuz? Buna dur diyebilecek kimse yok mu?

Trabzonspor'un pervasızca sergilediği bu tutum, hadsizlik ve şımarıklığın, sahip oldukları koruma kalkanıyla sağlandığını belirtmek istiyorum. Trabzonspor, uzun yıllardır şampiyon olamadı. 2010-2011'de bize kaybettikleri şampiyonluğun acısını hala hazmedemediler. Yıllar içinde bugünün altyapısı hazırlandı. Bir kez daha yaklaşıp, kendi panikleri ve hatalarıyla 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu kaybettiler.

O şampiyonluktan sonra rakiplerini tebrik etmek yerine TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırdılar. Lobi yaparak bu sezonun altyapısı hazırlandı. Hakemlere kimse direkt olarak nasıl maç yöneteceğini söylemez ancak siz sistemi kendinize yontarsanız, TFF'nin tüm kurulları bilinçaltı sorunlar yaşamaya başlarlar.

Onlar, kendilerine zarar gelebileceğini bildikleri için yönetimin istedikleri kalıba girerek müsabaka yönettiler. Türk futbolu maalesef saha içinden ziyade saha dışı kurallarla yönetilmektedir. Bu realite ve sonuçları, her geçen gün artan şekilde önümüze gelmektedir.

Attığı her adımda skandal yaratmaya doymayan ve legalliğini vicdanlarda yitirmiş bir federasyondan bahsediyorum. TFF'deki karar süreçlerinde Trabzon ağırlığı, herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir unsur.

2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın. Hatta Fenerium'daki ürünlerimizde şimdiden başlıyoruz.

19 Eylül 2015, Trabzonspor-Galatasaray maçı... Top Denayer'ın eline çarpıyor, hakem Cüneyt Çakır görmüyor. Dünyanın her yerinde ve her seviyede maç yöneten Cüneyt Çakır, 1612 gün Trabzonspor maçına atanmamış. 2019-2020'de 2-2 biten Alanyaspor-Trabzonspor maçı... Sayın Başkan maçtan sonra sahaya atlamış, hoş olmayan görüntüler vermiş, fiziki saldırıda bulunulmuştu. En az 6 ay ceza alması gerekirken sadece 15 gün ceza aldı.

27 Eylül 2021, Trabzonspor-Alanyaspor maçı... Maç 1-1 bitiyor. Hakem, görülmemiş şekilde hakemliği bıraktırılan Halis Özkahya. Haklı bir kırmızı kart veriyor, sonra Trabzonspor çok ağır ve saldırgan bir açıklama yapıyor. Bu açıklamaya TFF cevap dahi veremedi. Fenerbahçe'nin her açıklamasına saatler, dakikalar içinde cevap veren bu korkak zihniyet, bu açıklamaya cevap dahi veremedi.

Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğiz;

Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerimize gideceğiz. Süleyman Soylu, bizimle görüşmek isterse, ona da gideceğiz. Trabzonspor anıtı, kaynak yaratmak için doğaldır. 8 şampiyonluk diyeceklerse, o kendi bilecekleri iş. 8 şampiyonluk kutlayanın müzesinde 8 kupa olur.Maç bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; "Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim."

"En azından geçici bir süre için yabancı hakemin hiç zararı olmaz, faydası olur. Ben de bu noktaya geldim."

"Pazar günü maça gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen annem aradı, 'aman oğlum biraz daha sabret, gitme' dedi."

"Mourinho'yu da getir, Guardiola'yı da getir, değişiklik lazım. Bu haksız bir düşünce değil. Ne yazık ki böyle. İmkanlarımız çerçevesinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz ilahi adalet inancını da aklımızda canlı tutacağız."

"Ben rahatsız olmayan Beşiktaş, Galatasaray taraftarı görmedim. Niye tebrik girmediler? Hadi biz kuş vs girmedik. Neden onlar ve pek çok takım tebrik girmedi? Değişecek, zamanla değişecek."

"Spor Yasası çıktı, şu anki duruma göre bütün büyük kulüp başkanlarının içeri germesi gerekir, ciddi söylüyorum. Covid, kur, yayıncı kuruluş indirimi... Bunlar yasada yok. Harcama limitlerini bu kurlarla nasıl hesaplayacaklar, bilmiyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışanıdır."