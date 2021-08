Ali Koç “Transferi 2 Eylül'e yetiştirmek istiyoruz”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ardından yaptığı açıklamada transferi 2 Eylül'e yetiştirmek istediklerini söyledi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.Gruptaki şanslarını çok yüksek olarak gördüğünü söyleyen Koç, “Mutluyum çektiğimiz kuradan dolayı. Ülke olarak acil puanlara ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı kaybettikten sonra seneye 4 takımla gitme riski var. Bu da Türk futbolu için facia olur. Dün Beşiktaş, çok güçlü takımların olduğu bir yerde nispeten iyi bir kura çekti. Biz de bence iyi bir kura çektik. Galatasaray'ın rakipleri nispeten biraz daha zor gibi görünüyor. Ama öyle ya da böyle puanları almak durumundayız. İşin diğer tarafında sıralamada geri düşüyoruz ama aradaki puan farkı, kapanmayacak derecede değil. İnanın 1 takım, 2 takım üst üste 2 sezon puanları aldığı zaman arayı kapatmak mümkün. İnşallah 3 sene sonra direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Türkiye olur. Bunun için omuz omuza verip Avrupa'da takımlarımızın kazanması için çalışmalıyız, desteklemeliyiz, dua etmeliyiz. Yapamayacağımız şey değil” dedi. Gruptaki takımlardan Eintracht Frankfurt temsilciyle görüştüğünü de söyleyen Ali Koç, “Ama zaten 5 gündür birçok kulübün başkanıyla görüştük. Kendi grubumuzun açıklanmasından sonra bir tek Eintracht Frankfurt temsilcisiyle görüştük. Herhalde gurbetteki Fenerbahçeliler dört gözle bizi bekliyordur” ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Ali Koç, “Transfer yolumuz belli, görüşmelerimiz devam ediyor. Transferde bizim için en büyük engel Finansal Fair Play. Sattığın kadar alabiliyorsun. Son 2 yılda çok satış yaptık ama Avrupa'da olmadığımız için bu satışlar ne yazık ki hesaplamaya dahil edilmiyor. 2019'da son katıldığımız dönemden rakamlar hesaplanmaya başlıyor. Bu nedenle kiralama ya da bonservissiz isimlere yöneliyoruz. Ama hocamızın net verdiği isimler var. Görüşmeler de devam ediyor. Önemli olan bu isimleri hem Finansal Fair Play’e uyarak hem de Avrupa için listenin verileceği son gün olan 2 Eylül'e yetiştirmek” açıklamasını yaptı.

Genç futbolcuların performansıyla ilgili olarak konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,diyerek devam etti.

Fenerbahçe'nin zamanında kendi imkanlarıyla stadını yaptığını ve bu stadın yeni statlara örnek olduğunu söyleyen Ali Koç, “Bugün tesisleşme konusunda Türkiye, Avrupa'nın çok ötesinde ama bu tesisleşmeyle olmuyor. Asıl tesisleşme, Türkiye'nin her mahallesine saha yapabilmek. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yıllar önce 4 senede yaptığı stat nasıl örnek olduysa, bize arazi tahsis edilirse, yapacağımız akademi de Türkiye'de örnek olacak. Çünkü bizim kaçarımız yok. Mali sıkıntılar, harcama limitleri, bankalarla yapılan yapılandırma, her sene küçülme mecburiyeti. Bizim her sene gençleri yetiştirmemiz, kendi öz kaynağımızdan yararlanmamız gerekiyor. Bunu yapmamamız için de hiçbir sebep yok” dedi.

Federasyona açılan 250 milyon TL'lik dava hakkında da konuşan Ali Koç, “Federasyona açılan dava daha başlangıç. Davalar sonuçlandı. Kumpas davasının bitmesini bekliyorduk ve zaman aşımına uğramadan da 250 milyon TL'lik dava açtık. Bizim kaybımızın yanında 250 milyon TL çerez parası. Bizim ciddi manada itibarımız, marka değerimiz zedelendi. Sadece 1 sezon Şampiyonlar Ligi'nden edilmedik. Avrupa Kupaları'ndan faydalanamadık, elimizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldık. Dolayısıyla şampiyonluk şansımızın olumsuz etkilendiği transferler yapmak durumunda kaldık. 1 milyar dolarlık borsa değerimiz düştü. Batıda olsa bunları tazmin etmek mümkün ama Türk hukukunda direkt zararlar için başvurabiliyorsunuz. Bu daha başlangıç. İnanıyorum ki Türk mahkemelerinde bu iş hakkaniyetle çözülecektir. Olmadığı takdirde hukuk açısından başka alternatiflerimiz de var. Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin ağır haksızlığa uğradı, ağır bir kumpasa maruz kaldı, masumiyet karinesi yerle bir edildi, dosyada gizlilik kararı olmasına karşın her gün davayla ilgili belgeler, tapeler televizyonda paylaşıldı. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda. Fenerbahçeliler bazen ‘Niye bu kadar düşük bir bedel' diye soruyorlar. Bu daha başlangıç. Bunun üzerine koyacağımız başka davalar da olacak, başka argümanlar da olacak. Gönül ister ki bu sürecin uzamadan, esnemeden, en kısa sürede sonuca varması. Fenerbahçe bunu hak ediyor. Fenerbahçeliler sadece Fenerbahçe'yi korumadı, bu duruş Türkiye Cumhuriyeti'ne de katkı sağladı. Bu yapıya karşı ilk dik duran, duvar olan Fenerbahçe'ydi. Sonrasında çok şükür başka mücadeleler de verildi. Allah bir daha bugünleri ülkemize göstermesin. Bu durum mevcut federasyonla alakalı bir durum değil. Sonuçta şu anda en büyük tanıklarımızdan birisi, mevcut federasyon başkanı olacak. Kabul eder ya da etmez bilmiyorum ama o da zamanında bu mücadeleyi vermişti. Heyecanla ilk duruşma gününü bekliyoruz” dedi. Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bu konuyu konuşup konuşmadığıyla ilgili soruya da “Hayır” yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

(Skor)