Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında



Son dönem Türk futbolunun genç yeteneklerinden Alim Aykut geleceği ile ilgili karar verme arifesinde “Türkiye’de kalmaya sıcak baktığını” söyledi.

Süper Lige yeni yükselen Ümraniye spor ve Ankaragücü’nün kadrosuna katmak istediği genç yetenek en büyük rakipleri Kasımpaşaspor’un olduğu ve en ciddi teklifi futbolcunun menajerine ilettikleri öğrenildi.

Yıldızı parlayan genç yetenekler arasında adı geçenhenüz 23 yaşında. Genç yıldız yakın geleceğiyle ilgili kariyer planı yaparken gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyor

Transfer döneminde Türkiye’den gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Alim Aykut Türkiye’de top koşturmayı çok istediğini belirterek “Türkiye Süper lig ve özellikle Bundesliga ‘da oynama hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Avrupa futbolunun önemli isimlerinin menajeri ile görüştüğünü söyleyen Esgi “Milli takım arasından sonra görüşmeler ardından transferi bitirmek istiyorlar. Kendi kariyerimi, futbol geleceğimi planlarken her zaman en iyi yerde olmak istiyorum. Henüz acele etmiyorum” şeklinde konuştu.

