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Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında

Transfer döneminde futbolun genç yetenkleri kulislerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde sahalara damgasını vuran Alim Aykut, Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 22:56
Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında

Alim Aykut Esgi | Süper lig ve Avrupa liglerin radarında


Son dönem Türk futbolunun genç yeteneklerinden Alim Aykut geleceği ile ilgili karar verme arifesinde “Türkiye’de kalmaya sıcak baktığını” söyledi. 

Süper Lige yeni yükselen Ümraniye spor ve Ankaragücü’nün kadrosuna katmak istediği genç yetenek en büyük rakipleri Kasımpaşaspor’un olduğu ve en ciddi teklifi futbolcunun menajerine ilettikleri öğrenildi.

Yıldızı parlayan genç yetenekler arasında adı geçen Alim Aykut henüz 23 yaşında. Genç yıldız yakın geleceğiyle ilgili kariyer planı yaparken gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyor

Transfer döneminde Türkiye’den gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Alim Aykut Türkiye’de top koşturmayı çok istediğini belirterek “Türkiye Süper lig ve özellikle Bundesliga ‘da oynama hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi. 

Avrupa futbolunun önemli isimlerinin menajeri ile görüştüğünü söyleyen Esgi Milli takım arasından sonra görüşmeler ardından transferi bitirmek istiyorlar. Kendi kariyerimi, futbol geleceğimi planlarken her zaman en iyi yerde olmak istiyorum. Henüz acele etmiyorum” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 11.06.2022 23:33
Anahtar Kelimeler:
Transfer
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