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Anadolu Efes maçı ertelendi

Anadolu Efes- Asvel maçı konuk ekibin oyuncularında Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

23 Ekim 2020 Cuma 15:55
Anadolu Efes maçı ertelendi

Anadolu Efes maçı ertelendi

   Anadolu Efes- Asvel maçı konuk ekibin oyuncularında Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.Turkish Airlines EuroLeague’in 5’inci haftasında bu akam Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanması planan Anadolu Efes – ASVEL karşılaşması ertelendi. Fransız ekibinde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle sahaya çıkabilecek asgari oyuncu sayısının tamamlanamaması sebebiyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

   Anadolu Efes Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Turkish Airlines Euroleague Normal Sezon beşinci haftasında 23 Ekim 2020 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda LDLC Asvel Villeurbanne´i konuk edeceğimiz karşılaşma Euroleague tarafından ertelenmiştir. Konuk ekip LDLC Asvel Villeurbanne´in, Euroleague Basketbol Sağlık ve Güvenlik Protokolleri uyarınca yapılan PCR test sonuçları neticesinde sahaya çıkabilecek asgari oyuncu sayısından daha azına sahip olması nedeniyle belirtilen karşılaşma Euroleague tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anadolu Efes – LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşmasının oynanacağı tarih, Euroleague Yönetimi tarafından açıklanacaktır” ifadeleri yer aldı.

   Öte yandan bu hafta oynanması planlanan ALBA Berlin – TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı ile Zenit St. Petersburg – AX Armani Exchange Milan karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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