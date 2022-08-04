Anket | Türkiye Süper Ligi 2022/2023 Sezonu Tahminleri

NG Araştırma şirkmeti tarafından 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 210kişinin katılımı ile online gerçekleştirilen araştırma benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar hangi takımı destekliyor!

Araştırmamıza katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 37’si Galatasaray’lı, yüzde 31’i Fenerbahçe’li ve yüzde 19’u Beşiktaş’lı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise yüzde 4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan yüzde 9’luk taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

Şampiyonluk yarışında favoriler şaşırtmadı!

2022-2023 futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer için yarışırken aynı heyecan taraftarları da sarmış durumda. Peki, katılımcıların önümüzdeki sezonda en büyük şampiyonluk adayı kim oldu?



Yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni teknik direktörüyle giriş yapan Fenerbahçe yüzde 37'lik oranıyla ilk sırayı alırken, takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray ise yüzde 34'lük oranıyla 2. sırayı aldı. yüzde 18’lik oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.

Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 81’i takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe yüzde 39’luk oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Trabzonspor yüzde 16 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Galatasaray yüzde 15 ile 3. favori görülüyor.

Son 3 senedir her futbol sezonunun başında katılımcılara şampiyonluk tahminlerini soruyoruz. 3 senedir yaptığımız araştırmaların ortak noktası; en çok taraftarı olan kulüp Galatasaray olurken, şampiyonlukta öne çıkan takım ise Fenerbahçe oluyor. Buna rağmen 3 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Fenerbahçe'nin katılımcılar tarafından favori görülmesinin ana nedeni en etkileyici ve geniş transferler olabilir mi? Senin de yorumlarını bekliyoruz. :)

Küme düşmeye en yakın adaylar!

Sezon başı itibariyle katılımcıların yüzde 29’u ligin yeni ekibi Ümraniyespor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu belirtirken, yüzde 15’i ise Giresunspor'un ligde tutunamayacağını belirtiyor. yüzde 7'lik oy oranlıyla 3. aday ise İstanbulspor oldu.

Bu sonuçlar, lige yeni yükselen takımların başarılı olma ihtimalinin kamuoyu gözünde daha az olduğunu gösteriyor.

En başarılı teknik direktör kim olur?

Katılımcıların, önümüzdeki sezon en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yüzde 24'lük oy oranıyla katılımcıların en büyük adayı durumunda, Okan Buruk yüzde 22'lik oranıyla 2. sırayı alırken, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un çalıştırıcısı Abdullah Avcı, yüzde 10 ile 3. sırada.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael yüzde 9, genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu, yüzde 8 ve uzun yıllardır Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, yüzde 7'lik oranlarıyla diğer önce çıkan teknik direktörler oldu.

Transfer dedikoduları heyecanlandırıyor!

Süper Lig, 3 ay aranın ardından 5 Ağustos Cuma akşamı nihayet başlayacak. Fakat bu 3 aylık arada gördük ki futbol sezonuna ara verildiğinde bile kulüpler arasındaki yarış hız kesmiyor. Sezon başı itibariyle hangi takımın daha fazla transfere ihtiyacı olduğunu taraftarlara sorduk.

Geçen sezon ligde 13. olarak hedeflerinin gerisinde kalan Galatasaray yüzde 35’lik oranıyla en çok transfer ihtiyacı olan takım olarak görülüyor. Fenerbahçe yüzde 15, Beşiktaş yüzde 11’lik oranlarıyla Galatasaray’ı takip ediyor. Bu kulüplerin bütçeleri itibariyle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun koyduğu finansal kurallar ve son 1 senedeki döviz artışları nedeniyle transfer sezonu görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmeyebilir.

Futbolda koronavirüs faktörü!

Hepimizin bildiği üzere 2020 Mart ayından itibaren ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından dolayı birçoğumuzun yaşamı olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Son zamanlarda koronavirüs vakalarının arttığı da gündemi tekrar meşgul ediyor. Bakalım katılımcılara göre böyle bir sağlık tehdidi maçları ve takımların performansını etkiler mi?

Türk futbolunun seyir kalitesi beğeniliyor mu?

Katılımcıların yüzde 48'i, pandeminin futbolu etkilemeyeceğini düşünürken, yüzde 36'sı ise maçları ve takımların performansını etkileyeceğini düşünüyor.

Her 10 kişiden 4’ü ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. 3’ü ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor.

Ligimizin seviyesini nasıl yükseltebiliriz?

Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenlerin neler olduğunu sorduk.



Katılımcıların yüzde 40’ı altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti. yüzde 18’i ise bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması gerektiğini düşünüyor. Kaliteli transferler yapılarak kadro planlanması yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 14. Umuyoruz ki katılımcıların da düşünceleri doğrultusunda futbol iklimimiz kısa zamanda hak ettiği değere ulaşır. :)

Yabancı sınırı kaç olmalı?

Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda sahaya çıkabilecek yabancı sayısı 8’e düşürüldü. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Biz de kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü sorduk.

Katılımcılara bir takımda kaç yabancı olması gerektiğini sorduğumuzda verilen cevapların ortalaması 9 yabancı olarak dikkat çekiyor. Bu sonuç da federasyonun kararını destekler nitelikte. Yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 16 olurken, yüzde 1’lik kesim ise takımlarda hiç yabancı oyuncu bulunmasını istemiyor.

Döviz kurundaki artışların futbola etkisi!

2021 yılı son çeyreğinde başlayan kur dalgalanması günlük hayatımızı olduğu gibi, futbol ekonomisini de oldukça etkiledi. Özellikle de transfer işlemlerinin Euro üzerinde yapılması ve kulüplerin Euro üzerinden borcu olması gelecek adına oldukça endişe verici.



Her 4 kişiden 3’ü döviz kurundaki artışların, futbol kulüplerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

3 Büyükler kayrılıyor mu?

Türkiye Futbol liglerinin kuruluşundan itibaren, daima 1. lig'de yer alan ve 3 büyükler olarak adlandırılan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftar kitlesi oldukça fazla. Bu nedenle, bu takımların medyada diğer takımlara göre daha fazla göz önünde olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Fakat bu ön plana çıkarılma durumu diğer Anadolu kulüpleri ile arasında haksız rekabete yol açıyor mu?

Katılımcılara 3 büyükler dışındaki takımların medyada daha az yer bulmasının adil olup olmadığını sorduğumuzda cevaplar bir hayli ilginç. Katılımcıların büyük çoğunluğu 3 büyüklerin taraftarı olmasına rağmen, adil bulmayanların oranı yüzde 83 olurken, yalnızca yüzde 17'si bu durumu adil bulduğunu belirtti.

Anadolu takımlarından birini destekler misin?

Türkiye'de futbol ortamının değişip, daha iyiye gidebilmesi için futbolun tüm paydaşlarının elinden geleni yapması gerekiyor. Futbolun en büyük paydaşı ise hiç kuşkusuz taraftarlar. Peki, taraftarlar Türkiye'de futbol ortamının değişmesi için 1 sezonluğuna bile olsa Anadolu takımlarını desteklemeye sıcak bakıyor mu?



Her 10 kişiden 7'si Anadolu takımlarından birini desteklemeyi kabul ediyor. 3'ü ise tuttuğu takımdan başkasını desteklemeyeceğini ifade ediyor.

Takımların bütçesinin aynı olmasını ister miyiz?

Katılımcılara daha fazla rekabet için tüm takımların sezonluk bütçelerinin aynı olması hakkında düşüncelerini sorduk. Katılımcıların yüzde 48'i, tüm takımların aynı bütçede olması gerektiğini düşünürken, her takımın kendi oluşturduğu bütçeyle hareket edebilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 52.

Şikenin cezası ne olmalı?

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süreci, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen günümüzde bile gündemini koruyor.

Katılımcılara, "Eğer bir müsabakada şike tespit edilirse; şikeye karışan her 2 takım da küme düşürülmeli mi?" sorusunu yönelttik. Her 10 kişiden 9'u takımların küme düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Her 10 kişiden 8'i ise şikeye karışan futbolcuların profesyonel futbol kariyerinin bitirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sonuçlarda ülkemizdeki futbolseverlerin, şikeye karşı pek fazla tahammülünün kalmadığını gösteriyor.