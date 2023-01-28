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Antalyaspor uzatma dakikalarında kazandı....Antalyaspor 3 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Antalyaspor evinde Ümraniyespor'u 3-2 yendi

28 Ocak 2023 Cumartesi 21:01
Antalyaspor uzatma dakikalarında kazandı....Antalyaspor 3 - Ümraniyespor 2

Antalyaspor uzatma dakikalarında kazandı....Antalyaspor 3 - Ümraniyespor 2

   Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Antalyaspor evinde Ümraniyespor'u 3-2 yendi.CorendonAirlines Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Direnç Tonusoğlu, Mustaf Sönmez ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 14. Dakikasında Ümraniyespor’da Adel Bettaleb oyundan çıktı.Yerine Onur Ayık oyuna girdi.30. dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik sarı kart gördü.33. dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Antalyaspor Sam Person ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Sinan Gümüş oyundan çıktı.Yerine ufuk Akyol oyuna girdi.46. dakikada Antalyaspor Güray Vural ile 2-1 öne geçti.

   56. Dakikada Ümraniyespor Onur Ayık ile skoru 2-2 yaptı.72. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.Yerine Amar Gerxhallu ve Alassane Ndao oyuna girdiler.

   73 dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak, Geraldo ve Durel Avounou oyundan çıktılar.Yerine Serkan Göksu, Jesse Sekidika ve Antonio Mrsic oyuna girdiler.76. dakikada Antalyaspor’da Veysel Sarı sarı kart gördü.

   79. Dakikada Antalyaspor’da Shoya Nakajima oyundan çıktı.Yerine Admir Mehmedi oyuna girdi.84. dakikada Ümraniyespor’da Jesse Sekidika sarı kart gördü.87. dakikada Antalyaspor’da Erdal Rakip oyundan çıktı.Yerine Fredy oyuna girdi.88. dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık oyundan çıktı.Yerine Valentin Gheorghe oyuna girdi.90+3. dakikada Antalyaspor Fredy ile 3-2 öne geçti.90+4. dakikada Antalyaspor'da Fredy sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor evinde Ümraniyespor’u 3-2 yendi.

Sarı Kart:

Antalyaspor:Doğukan Sinik, Veysel Sarı

Ümraniyespor:Jesse Sekidika

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporÜmraniyespor
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