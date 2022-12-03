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Arjantin çeyrek finalde ...Arjantin 2 - Avustralya 1

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Arjantin, Avustralya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 23:51
Arjantin çeyrek finalde ...Arjantin 2 - Avustralya 1

Arjantin çeyrek finalde...Arjantin 2 - Avustralya 1

   2022 Dünya Kupası son 16 maçında Arjantin, Avustralya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Arjantin çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak.Karşılaşmanın 15. Dakikasında Avustralya’da Jackson Irvine sarı kart gördü.35. dakikada Arjantin, Lionel Messi ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Avustralya’da Milos Degenek sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Arjantin’in üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Arjantin’de Papa Gomez oyundan çıktı.Yerine Lisandro Martinez oyuna girdi.57. dakikada Arjantin, Julian Alvarez ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada Avustralya’da Keanu Baccus ve Riley McGree oyundan çıktılar.Yerine Aydin Hrustic ve Craig Goodwin oyuna girdiler.

   71. Dakikada Arjantin’de Julian Alverez ve Marcos Acuna oyundan çıktılar.Yerine Lautaro Martinez ve Nicolas Tagliafico oyuna girdiler.72. dakikada Avustralya’da Mitchell Luke, Milos Degenek ve Mathew Leckie oyunadan çıktılar.Yerine Jamie Maclaren, Fran Karasic ve Garang Kuol oyuna girdi.

   77. Dakikada Avustralya, Enzo Jeremias Fernandez'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı.80. dakikada Arjantin’de Alexis Mac Allister ve Nahuel Molina oyundan çıktılar.Yerine Exeguel Palados ve Gozalo Montiel oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjamtin, Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Arjantin çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak.

Arjantin:Emiliano Martinez, Marcos Acuna, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Papu Gomez, Alexis Mac Allister, Enzo Jeremias Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi    

Avustralya:Mathew Ryan, Milos Degenek, Kye Rowles, Aziz Behich, Harry Souttar, Aaron Mooy, Riley McGree, Jackson Irvine, Keanu Baccus, Mathew Leckie, Mitchell Duke    

4.12.2022 Pazar Maç Programı;

18.00 Fransa-Polonya

22.00 İngiltere-Senegal

Anahtar Kelimeler:
ArjantinAvustralya
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