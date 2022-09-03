Aston Villa 1 - Manchester City 1
İngiltere Premier Lig 6. Hafta maçında Manchester City deplasmanda Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 26. Dakikada Aston Villa’da Matty Cash sarı kart gördü.27. dakikada Matty Cash oyundan çıktı.Yerine Ashley Young oyuna girdi.karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Manchester City Erling Haaland ile 1-0 öne geçti.65. dakikada Aston Villa’da John McGinn oyundan çıktı.Yerine Philippe Coutinho oyuna girdi.71. dakikada Aston Villa’da Lucas Digne sarı kart gördü.73. dakikada Manchester City’de Bernando Silva yerini Ryad Mahrez’e bıraktı.
74. Dakikada Aston Villa Leon Bailey ile skoru 1-1 yaptı.80. dakikada Manchester City’de Kyle Walker yerini Nathan Ake’ye bıraktı.90. dakikada Aston Villa’da leon Bailey oyundan çıktı.Yerine Emi Buendia oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 14 yaparken, Aston Villa puanını 4 yaptı.
Aston Villa:Damian Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, Douglas Luiz,John McGinn, Jacob Ramsey, Boubacar Kamara, Ollie Watkins, Leon Bailey
Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland