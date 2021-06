Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Europa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar Saran Group satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.Saran Group, UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Europa Conference League’in TV ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Saran Group UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Yediden yetmişe her kesimden sporseverin merakla beklediği canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi: “Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Bu sene ilk kez gerçekleşecek olan UEFA Europa Conference League’e de, diğer iki ligde de olduğu gibi 32 takım katılacak. UEFA’nın kulüpler bazındaki bu yeni organizasyonuyla Avrupa liglerinde yarışan takım sayısının artması, şampiyona heyecanının daha çok taraftar ile paylaşılması hedefleniyor.

Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön elemelerde alacakları sonuçlara göre Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor ve Sivasspor da temsil etme şansı bulabilecek.

(Fanatik)