Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Europa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar Saran Group satın aldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:28
Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu

Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Europa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar Saran Group satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.Saran Group, UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Europa Conference League’in TV ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. 

    Saran Group UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Yediden yetmişe her kesimden sporseverin merakla beklediği canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi: “Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

    Bu sene ilk kez gerçekleşecek olan UEFA Europa Conference League’e de, diğer iki ligde de olduğu gibi 32 takım katılacak. UEFA’nın kulüpler bazındaki bu yeni organizasyonuyla Avrupa liglerinde yarışan takım sayısının artması, şampiyona heyecanının daha çok taraftar ile paylaşılması hedefleniyor. 

   Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön elemelerde alacakları sonuçlara göre Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor ve Sivasspor da temsil etme şansı bulabilecek.

(Fanatik)

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSaran GroupEXXEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak
Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak
Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı
Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı
Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi
Fransa, Portekiz elele 2. tura yükseldi
Almanya son anda turu geçti
Almanya son anda turu geçti
İsveç son dakika golü ile grubu lider tamamladı
İsveç son dakika golü ile grubu lider tamamladı
İspanya, Slovakya'yı farklı yendi
İspanya, Slovakya'yı farklı yendi
İstanbul'da festival havası 
İstanbul'da festival havası 
İngiltere grubunu lider tamamladı
İngiltere grubunu lider tamamladı
Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı
Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olayında mutlu son
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olayında mutlu son

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim