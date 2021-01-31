BB Erzurumspor evinde kazandı
Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.Karşılaşmada 21. dakikada Diousse’nin şutunu kaleci Szumski kurtardı.44. dakikada Leo Schwechlen'in vuruşu az farkla auta çıktı.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmdnın ikinci yarısında 68. dakikada Erzurumspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti.74. dakikada Erzurumspor'da Petrus Boumal, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.90+8. dakikada Ankaragücü'nde Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.Karşılaşma Erzurumspor'un1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonuçla Erzurumspor puanını 20 yaparken, Ankaragücü, 18 puanda kaldı.