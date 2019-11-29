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Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi

Beşiktaş evinde Bratistva'yı 1-0 yenerek şiftah yaptı

Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi

Beşiktaş evinde Bratistva'yı 1-0 yenerek şiftah yaptı

29 Kasım 2019 Cuma 08:13
Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi

Beşiktaş Bratistava'y1 1-0 yendi

   Beşiktaş evinde Bratistva'yı 1-0 yenerek şiftah yaptı.Avrupa'da daha önceki 4 maçında da mağlup olan ve grubunda puansız son sırada yer alan Beşiktaş seyircisi önünde siftah yaptı...

Slovakya temsilcisi Bratislava karşısına ilk galibiyetini almak ve ülke puanına katkı sağlamak için çıkan siyah beyazlılar şeytanın bacağını ikinci yarıda kırdı. 

Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçta Roco ve Ljajic'in golleriyle 3 puanın sahibi oldu. 

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

Bratislava: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar

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Son Güncelleme: 29.11.2019 08:24
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