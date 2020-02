BEŞİKTAŞ JK Esports Takımı’nın Resmi Sponsoru incehesap oldu

Spor kulüpleri arasında dünyada ilk Espor şubesini kuran BEŞİKTAŞ JK’nın Esports Takımı ile e-ticaret alanında hizmet veren incehesap.com arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. League of Legends, Zula, PUBG ve FIFA branşlarında mücadele eden BEŞİKTAŞ JK’nın Esports takımının resmi sponsoru olan incehesap.com, sporcuların en yüksek seviyede mücadele edebilmesi için takımlara destek verecek.

Sportif anlamda başarılı bir sezonu geride bırakan, ve 2020 yılında da 4 farklı oyunda mücadele eden BEŞİKTAŞ JK’nın Esports takımı, sponsorluklarla güçlenmeye devam ediyor.

Gaming ve PC ürün grubundan dananım ihtiyaçlarına, mobil cihazlardan ev elektroniğine kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet sunan online alışveriş sitesi incehesap.com, BEŞİKTAŞ JK Esports Takımı’nın yeni sponsoru oldu.

Her branşta güçlü işbirliklerine imza atmaya devam edeceğiz

BEŞİKTAŞ JK Espor sorumlusu Fırat Fidan “Beşiktaş, espor branşına yatırım yapan dünyadaki ilk spor kulübüyüz ve takımlarımız kurulduğu günden bugüne uluslararası müsabakalarda hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. BEŞİKTAŞ JK olarak diğer branşlarımızda olduğu gibi espor alanında da güçlü işbirliklerine imza atıyoruz. E-ticaret alanında 12 yıldır tüketicilerine hizmet veren incehesap.com ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile 2015’ten bu zamana kadar hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok başarı elde eden takımımızın bu yıl da önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. İncehesap.com’a kulübümüze verdikleri destek için teşekkür ederiz” dedi.

Zirveden yeryüzüne bakmaya geldik!

Vodafone Park’ta gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmasına: “Bugün, Beşiktaş Esports’un çağı yakalayan, aydınlık gençleriyle birlikte yol alacak olmanın mutluluğunu taşıyoruz” şeklinde başlayan İncehesap Genel Müdür Yardımcısı Osman Özdemir; “Bizler, uzun yıllardır her fırsatta gençlerimizle bir araya gelmeye ve onların fikirleri ışığında, onlar için ilerlemeye gayret ediyoruz. Bugünden itibaren, şampiyonluk inancını yüreğimizde hissederek, birlikte uzun ve heyecanlı bir yola çıkıyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki bizler her koşulda; zaferde de mağlubiyette de bugünden itibaren tek yürek ve tek bileğiz. Koşullar ne olursa olsun siz gençler bizim umudumuz ve gururumuzsunuz” dedi.

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: “İncehesap ailesi olarak her birimiz farklı farklı takımların taraftarları olsak da bugün hepimiz kartalın kanatları altında toplanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, attığımız her adımda gençlerimizden ilham aldık. Onların nabzını yakalamaya çalıştık. Her zaman yere çok sağlam adımlarla bastık. Bugün ise sizlerle birlikte ayaklarımızı yerden kesip, zirveden yeryüzüne bakmaya geldik. Gücünüze güç katmaya geldik.” Özdemir sözlerini: “Hep birlikte büyük zaferlere uçmak dileğiyle… Yol arkadaşlığımız hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek tamamladı.