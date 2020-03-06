Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynuyor

Beşiktaş Süper Lig'in 25. Haftasında evinde bu akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, bu akşam saat 20.00’de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile Süper Lig maçı oynayacak.Lig'de Beşiktaş 40 puanla beşinci sırada yer alırken, MKE Ankaragücü 20 puanla 17.ci sırada yer alıyor.

(BJK)