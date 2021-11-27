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Beşiktaş’a evinde soğuk duş

 Süper Lig 14. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'a 4-0 yenildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 20:28
Beşiktaş’a evinde soğuk duş

Beşiktaş’a evinde soğuk duş

   Süper Lig 14. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'a 4-0 yenildi.Bu sonuçla Beşiktaş ligde üst üste 4.cü yenilgisini aldı.Karşılaşmada 9'. dakikada Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le kaleyi yokladığı pozisyonda kalesini kapatan Okan Kocuk, topu son anda çelmeyi başardı.Karşılaşmasnın 22. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı.Penaltı atışını Fousseni Diabate kullandı ve Giresunspor 1-0 öne geçti.39. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal direk kırmız kartla oyun dışında kaldı ve siyah beyazlılar sahada 10 kişi kaldılar.Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Beşiktaş kalecisi Mert Günok topa ıska geçince Giresunspor, Ibrahima Balde ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza sarı kart gördü.64. dakikada Giresunspor, Serginho ile 3-0 öne geçti.72. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı.Larin'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.89. dakikada Beşiktaş kalecisi Mert Günok Giresunspor atağında yere düştü ve Giresunspor, Joseph Champness ile skoru 4-0 yaptı.93. dakikada dizi dönen Mert Günok yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Giresunspor’a 4-0 gibi farklı bir sonuçla yenilerek Lig yarışında çok ağır bir yara aldı.

Giresunspor'dan bir ilk; 

     Mayıs 1976’daki 3-1’lik Galatasaray galibiyetinden bu yana İstanbul takımlarına rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Giresunspor, 45 yıl aradan sonra galibiyete ulaştı.

    Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kalırken, Giresunspor 16 puana yükseldi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate

Süper Lig 14. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 14. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 15. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 27.11.2021 21:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGiresunspor
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