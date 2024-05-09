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Caterina Bosetti VakıfBank’ta

Oyuncunun babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli de 2017-2022 yılları arasında VakıfBank altyapısında antrenör olarak görev yapmıştı.

09 Mayıs 2024 Perşembe 22:51
Caterina Bosetti VakıfBank’ta






Caterina Bosetti VakıfBank’ta

 

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, 1994 doğumlu İtalyan smaçör Caterina Bosetti’yi kadrosuna kattı. Oyuncunun babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli de 2017-2022 yılları arasında VakıfBank altyapısında antrenör olarak görev yapmıştı.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyen smaçör Caterina Bosetti’yi transfer etti. Oyuncunun babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli de 2017-2022 yılları arasında VakıfBank altyapısında antrenör olarak görev yapmıştı.

2 Şubat 1994’te İtalya’nın Busto Arsizio şehrinde dünyaya gelen Bosetti, kariyerinde daha önce sırasıyla Asystel MC Carnaghi Villa Cortese, Asystel MC Carnaghi Villa Cortese, Galatasaray, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Nordmeccanica Modena, Epiu Pomi Casalmaggiore formaları giyerken, ardından 2020'de eski takımı Igor Gorgonzola Novara'ya döndü ve son 4 yılını İtalyan ekibinde geçirdi.

2010 Küçükler Avrupa Şampiyonası’nda MVP seçilen İtalyan oyuncu, 2011 U18 Avrupa Şampiyonası’nda en iyi manşet alan oyuncu, 2011 U20 Dünya Şampiyonası’nda en iyi hücum eden oyuncu seçildi ve aynı turnuvanın en değerli oyuncusu oldu. 2012-2013 İtalya Süper Kupa’nın en değerli oyuncusu olan Bosetti, 2021-2022 İtalya Ligi’nin en iyi smaçörü olmayı başardı. 

VNL 2022’de en iyi smaçör olan Bosetti, 2022 Dünya Şampiyonası’nın en iyi servis atan oyuncusu olmayı başardı. İtalya Milli Takımı ile 2011 FIVB Dünya Kupası, 2022 VNL şampiyonluğu yaşayan Bosetti, 2011’de U20 Dünya Şampiyonası ve 2010 Küçükler Avrupa Şampiyonası’nı da kazandı. Bosetti, 1 CEV Challenge Cup, 2 İtalya Kupası ve 1 kez de Brezilya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Son Güncelleme: 09.05.2024 23:57
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Caterina BosettiVakıfbank
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