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Derbinini galibi… Fenerbahçe 2 - Galatasaray 0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek ikincilik koltuğuna oturdu.

10 Nisan 2022 Pazar 22:23
Derbinini galibi… Fenerbahçe 2 - Galatasaray 0

Derbinini galibi… Fenerbahçe 2 - Galatasaray 0

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek ikincilik koltuğuna oturdu..Karşılaşmaya sarı lacivertliler önde ve baskılı başladılar.Galatasaray daha çok rakibi kendi yarı sahasında kabul ederek kontratlarla çıkmayı düşünen bir oyun anlayışında göründü.Fenerbahçe bu baskılarının sonucunu 26. Dakikada gördü.Miha Zajc Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.33. dakikada Serdar Aziz, Befetimbi Gomis ile girdiği mücadele sonucu sarı kart gördü.40. dakikada Galatasaray’da Marcao, ikili mücadelede Diego Rossi’ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.İrfan Can Kahveci’nin şutu Ryan Babel’e çarparak kornere gitti.Aynı dakika içersinde Ryan Babel hakeme itirazdan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Fenerbahçe serbest atış kazandı.İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest atış Galatasaray savunmasında eridi.50. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun ortasını Min-Jae Kim önledi.52. dakikada Serdar Dursun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.67. dakikada Fenerbahçe Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı.74. dakikada Galatasaray’da Alexandru Cicaldao oyundan çıktı.Yerine Halil Dervişoğlu girdi.80.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci yerini Dimitrios Pelkas’a bıraktı.84. dakikada Galatasaray’da Ryan Babel  Bafetibi oyundan çıktı.Yerine Olimpiu Morutan ve Arda Turan oyuna girdi.Aynı dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci oyundan çıktı.Arda Güler oyuna girdi.90. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Jadıoğlu, Serdar Dursun ve Miguel Crespo oyundan çıktılar.Yerine  Mergim Berish,  Luiz Gustavo ve  Attila Szalai oyuna girdiler.90+2. dakikada Galatasaray'da aylan Antalyalı sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yendi.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min-Jae, Serdar, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Süper Lİg 32. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 32. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 33. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 10.04.2022 22:37
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaray
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