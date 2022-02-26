DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Beşiktaş'a 3-2 yenildi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Beşiktaş'ta Welinton sarı kart gördü.Beşiktaş 12. dakikada Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.DG Sivasspor 26. dakikada bu gole Mustapha Yatabare ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.Beşiktaş 43. dakikada achid Ghezzal ile tekrar 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sarı kart gördü.Beşiktaş 73. dakikada penaltı kazandı.Michy Batshuayi penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçridi.85. Dakikada DG Sivasspor penaltı kazandı. Faycal Fajr penaltıdan skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktş bu zorlu deplasmandan 3 puanı 3 golle aldı.

Sivasspor:

Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi

Süper Lig 27. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 28. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF