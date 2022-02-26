Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Beşiktaş'a 3-2 yenildi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 20:52
DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3

DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Beşiktaş'a 3-2 yenildi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Beşiktaş'ta Welinton sarı kart  gördü.Beşiktaş 12. dakikada  Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.DG Sivasspor 26. dakikada bu gole  Mustapha Yatabare ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.Beşiktaş 43. dakikada achid Ghezzal  ile tekrar 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sarı kart gördü.Beşiktaş 73. dakikada penaltı kazandı.Michy Batshuayi penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçridi.85. Dakikada DG Sivasspor penaltı kazandı. Faycal Fajr penaltıdan skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktş bu zorlu deplasmandan 3 puanı 3 golle aldı.

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi

Süper Lig 27. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 28. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 26.02.2022 21:04
Anahtar Kelimeler:
DG SivassporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı
Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı
Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3
Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3
Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0
Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0
Trabzonspor'dan, Alanya'da gol şov
Trabzonspor'dan, Alanya'da gol şov
VakıfBank’tan üst üste 20. zafer 
VakıfBank’tan üst üste 20. zafer 
Beşiktaş 1 - Altay 0
Beşiktaş 1 - Altay 0
Rekorların Parkurunda Yarışmak İçin Son Fırsat
Rekorların Parkurunda Yarışmak İçin Son Fırsat
VakıfBank, 6’da 6 ile çeyrek finalde
VakıfBank, 6’da 6 ile çeyrek finalde
A.Demirspor 1 - Beşiktaş 1
A.Demirspor 1 - Beşiktaş 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim