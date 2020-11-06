DG Sivasspor 2- Karabağ 0

Demir Grup Sivasspor Avrupa Ligi'nde Azerbeycan'ın Karabağ takımını 2-0 yendi.UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Karabağ’ı 2-0 yendi. Sivasspor’a altın değerinde üç puanı kazandıran maçtaki goller, 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode’den geldi. Kayode’nin bir vuruşunda ise direk gole izin vermedi.

Maç 1-0 devam ederken futbolseverler, Sivasspor’un sahasında oynadığı Maccabi Tel Aviv maçını hatırladı. O maçta da öne geçen, ancak daha sonra yediği iki golle rakibine mağlup olan temsilcimiz, bu kez aynı hataya düşmedi.

Gruptaki ilk iki maçını mağlubiyetle kapatan Sivasspor, Karabağ maçına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. İlk dakikalarda gol için bastıran temsilcimiz, skor avantajını erken ele geçirdi. Oldukça düşük tempoda ve pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada Sivasspor, 11. dakikada attığı golü uzun süre korumasını bildi. Kayode’nin 88. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirledi.

Rakibine pek pozisyon vermeyen Sivasspor, farkı arttırabilecekler fırsatlardan ise faydalanamadı. Sivasspor’da son vuruşlardaki yetersizlik, Karabağ’da ise final paslarındaki hatalar dikkat çekti. İki golle üç puanı hanesine yazdıran temsilcimiz, gruptaki iddiasını sürdürdü. Azerbaycan temsilcisi ise sıfır puanda kaldı.

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