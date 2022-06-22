22 Haziran 2022 Çarşamba 20:28
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz'da Polonya’da oynanacak.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Son Güncelleme: 23.06.2022 05:34