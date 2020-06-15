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Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor

adidas, dünya ligleri teker teker futbola dönerken hayata geçirdiği Ready For Sport kampanyası kapsamında spora duydukları özlem hikayelerini sporculardan dinliyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:28
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor

Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor


 

Tüm dünyadaki spor sever izleyiciler ve taraftarlar sporun güvenli bir şekilde geri dönmesini merakla beklerken İspanya’da La Liga resmi olarak başladı. Barcelona FC’de forma giyen Arjantinli oyuncu Lionel Messi, bu özel anla birlikte futbola geri dönüşünü anlattı.

Ligin yaklaşık üç ay önce Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınmasından bu yana, ekibinin ilk maçından önce Messi, sporun ne kadar değerli bir hediye olduğunu ve bir kez daha tarih yazmaya hazır olduğunu söyledi: “Futboldan uzak olmak beni düşündürdü. Diğer tüm oyuncular gibi hissediyorum, sadece oynamak istiyorum. Futbol bize bir hediye. Çok daha fazla kişi tarafından desteklenecek daha da ilham alacağız, ilham olacağız. Futbolun belki de en büyük armağanı, başkalarına keyifli anlar yaşatmak. Şimdi futbol geri döndü, bu hediyesine yeniden hazırım.”

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