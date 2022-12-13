Espor Dünya Finalleri Perşembe Günü İstanbul'da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliği ve BtcTurk’ün katkılarıyla düzenlenen #GEG22 perşembe günü başlıyor. İlki geçtiğimiz yıl Singapur’da hayata geçirilen GEG’in ikinci etkinliği İstanbul Hilton Bomonti Hotel’de 15-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 65 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusu İstanbul’da bir araya gelerek espor dünya finallerinde altın madalya için mücadele edecek. Dünyanın en başarılı espor takımları ve espor oyuncularının buluşacağı GEG22’de; Dota 2, PUBG MOBILE, eFootball™ 2023 ve Street Fighter V: Champion Edition oyunları yer alacak.
MİLLİLER SAHNEYE ÇIKACAK
GEG22’de yer alan tüm oyunlarda ve kategorilerde Türk Milli Espor takımları ve oyuncuları da ülkemizi temsil edecek. Ay-Yıldızlılar, Dota 2, Dota 2, PUBG MOBILE, eFootball™ 2023 ve Street Fighter V: Champion Edition’da altın madalya için mücadele verecek.
SEKTÖRÜN FİKİR LİDERLERİ GEFCON’DA
GEG22 heyecanı GEFcon ile start alacak. Global Esports Games'e paralel olarak sahnelenen GEFcon, alanında uzman konukları ve dünyanın dört bir yanından gelen fikir liderleriyle farklı sesleri bir araya getirerek esporun birleştirici gücünü gösteriyor. Espor, spor, akademi, gençlik, teknoloji ve iş dünyasından fikir liderleri ve uzmanlar 15 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de aynı sahneyi paylaşacak.
BİLET SATIŞLARI BAŞLADI
Global Esports Games ile İstanbul’u espor ruhu saracak. Öğretici söyleşilere ve birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak GEG22 heyecanını yerinde yaşamak isteyenler için bilet satışları başladı. GEG22 bilet satışları https://istanbul2022geg.gg/bilet-al
adresi üzerinden yapılıyor.
MEDYA AKREDİTASYONU
Tüm dünyada merakla beklenen GEG22’yi takip etmek isteyen basın mensupları akreditasyon için kayıt işlemlerini https://istanbul2022geg.gg/medya
adresinden form doldurarak gerçekleştirebilir.
ETKİNLİK PROGRAMI
15 Aralık 2022, Perşembe
14:00 – 14:05 Açılış
14:05 – 14:45 Konferans Açılış Konuşmaları
14:45 – 15:25 Panel 1: Global Espor Manzarası
15:30 – 16:10 Panel 2: Espor ve Spor: Türkiye ve Bölge Üzerine Odak
16:15 – 16:55 Panel 3: Gençlik Sınırsız Potansiyelinin Kilidini Açmak ve Yaratıcı Ekonomi
16:55 – 17:00 Kapanış
GEG22 TURNUVA PROGRAMI
16 Aralık 2022, Cuma
11:00 – 11:05 Açılış Seremonisi
11:30 - 15:30 PUBGM - 5 Round
15:30 - 16:30 Street Fighter Yarı Finalleri
16:30 - 18:30 E-Football Yarı Finalleri
18:30 - 21:30 Dota 2 Kadınlar Finali
17 Aralık 2022, Cumartesi
11:30 - 15:30 PUBGM - 5 Round
15:30 - 16:30 Street Fighter Finalleri
16:30 - 19:30 Dota 2 Açık Finaller
20:00 - 21:00 E-Football Finalleri
21:00 - 21:30 Kapanış Töreni