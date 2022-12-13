Espor Dünya Finalleri Perşembe Günü İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Global Espor Federasyonu (GEF) iş birliği ve BtcTurk’ün katkılarıyla düzenlenen #GEG22 perşembe günü başlıyor. İlki geçtiğimiz yıl Singapur’da hayata geçirilen GEG’in ikinci etkinliği İstanbul Hilton Bomonti Hotel’de 15-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 65 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusu İstanbul’da bir araya gelerek espor dünya finallerinde altın madalya için mücadele edecek. Dünyanın en başarılı espor takımları ve espor oyuncularının buluşacağı GEG22’de; Dota 2, PUBG MOBILE, eFootball™ 2023 ve Street Fighter V: Champion Edition oyunları yer alacak.

MİLLİLER SAHNEYE ÇIKACAK

GEG22’de yer alan tüm oyunlarda ve kategorilerde Türk Milli Espor takımları ve oyuncuları da ülkemizi temsil edecek. Ay-Yıldızlılar, Dota 2, Dota 2, PUBG MOBILE, eFootball™ 2023 ve Street Fighter V: Champion Edition’da altın madalya için mücadele verecek.

SEKTÖRÜN FİKİR LİDERLERİ GEFCON’DA

GEG22 heyecanı GEFcon ile start alacak. Global Esports Games'e paralel olarak sahnelenen GEFcon, alanında uzman konukları ve dünyanın dört bir yanından gelen fikir liderleriyle farklı sesleri bir araya getirerek esporun birleştirici gücünü gösteriyor. Espor, spor, akademi, gençlik, teknoloji ve iş dünyasından fikir liderleri ve uzmanlar 15 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de aynı sahneyi paylaşacak.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Global Esports Games ile İstanbul’u espor ruhu saracak. Öğretici söyleşilere ve birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak GEG22 heyecanını yerinde yaşamak isteyenler için bilet satışları başladı. GEG22 bilet satışları https://istanbul2022geg.gg/bilet-al

adresi üzerinden yapılıyor.

MEDYA AKREDİTASYONU

Tüm dünyada merakla beklenen GEG22’yi takip etmek isteyen basın mensupları akreditasyon için kayıt işlemlerini https://istanbul2022geg.gg/medya

adresinden form doldurarak gerçekleştirebilir.

ETKİNLİK PROGRAMI

15 Aralık 2022, Perşembe

14:00 – 14:05 Açılış

14:05 – 14:45 Konferans Açılış Konuşmaları

14:45 – 15:25 Panel 1: Global Espor Manzarası

15:30 – 16:10 Panel 2: Espor ve Spor: Türkiye ve Bölge Üzerine Odak

16:15 – 16:55 Panel 3: Gençlik Sınırsız Potansiyelinin Kilidini Açmak ve Yaratıcı Ekonomi

16:55 – 17:00 Kapanış

GEG22 TURNUVA PROGRAMI

16 Aralık 2022, Cuma

11:00 – 11:05 Açılış Seremonisi



17 Aralık 2022, Cumartesi

11:05 – 11:30 Açılış Konuşmaları11:30 - 15:30 PUBGM - 5 Round15:30 - 16:30 Street Fighter Yarı Finalleri16:30 - 18:30 E-Football Yarı Finalleri18:30 - 21:30 Dota 2 Kadınlar Finali

11:30 - 15:30 PUBGM - 5 Round

15:30 - 16:30 Street Fighter Finalleri

16:30 - 19:30 Dota 2 Açık Finaller

20:00 - 21:00 E-Football Finalleri

21:00 - 21:30 Kapanış Töreni