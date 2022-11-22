Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96

Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu dokuzuncu hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi AS Monaco’yı deplasmanda 94-91 yendi.Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetti.Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Metecan Birsen’in üçlükleriyle farkı açan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve 2.periyottan 24-20 üstün ayrılarak ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı ve bu çeyrekten 34-22 önde ayrıldı.Son periyota 12 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko bu periyottan 33-17 yenik ayrılsa da karşılaşmadan 96-93 galip ayrılarak galibiyet serisine devam etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan’a konuk olacak.

Periyotlar:

1.Periyot:

18-

21

2.Periyot:20-24

İlk yarı Sonucu: 38- 45

3.Periyot:22-34

4.Periyot:33-17

Maç Sonu:93-96

Geçmiş Karşılaşmalar:

25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko

2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco

(Fenerbahçe)