Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96

Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu dokuzuncu hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi AS Monaco’yı deplasmanda 96-93 yendi.

22 Kasım 2022 Salı 22:50
Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96

Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96

   Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu dokuzuncu hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi AS Monaco’yı deplasmanda 94-91 yendi.Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetti.Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Metecan Birsen’in üçlükleriyle farkı açan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve 2.periyottan  24-20 üstün ayrılarak ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.

   İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı ve bu çeyrekten 34-22 önde ayrıldı.Son periyota 12 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko bu periyottan 33-17 yenik ayrılsa da karşılaşmadan  96-93 galip ayrılarak galibiyet serisine devam etti.

   Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan’a konuk olacak.  

Periyotlar:

1.Periyot:18-21

2.Periyot:20-24

İlk yarı Sonucu:38-45

3.Periyot:22-34

4.Periyot:33-17

Maç Sonu:93-96

Geçmiş Karşılaşmalar:
25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko
2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco 

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 22.11.2022 23:27
Anahtar Kelimeler:
MonacoFenerbahçe BEKOTurkish Airlines Euroleague
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1
Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi
Meksika 0 - Polonya 0
Meksika 0 - Polonya 0
Manu'da Ronaldo dönemi bitti
Manu'da Ronaldo dönemi bitti
Danimarka 0 - Tunus 0
Danimarka 0 - Tunus 0
Arjantin şokta....Arjantin 1- Suudi Arabistan 2
Arjantin şokta....Arjantin 1- Suudi Arabistan 2
ABD 1 - Galler 1
ABD 1 - Galler 1
Senegal 0 - Hollanda 2
Senegal 0 - Hollanda 2
İngiltere 6 - İran 2
İngiltere 6 - İran 2
Dünya Kupası Grup maçları takvimi
Dünya Kupası Grup maçları takvimi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim