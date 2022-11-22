Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96
Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu dokuzuncu hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi AS Monaco’yı deplasmanda 94-91 yendi.Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetti.Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Metecan Birsen’in üçlükleriyle farkı açan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve 2.periyottan 24-20 üstün ayrılarak ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı ve bu çeyrekten 34-22 önde ayrıldı.Son periyota 12 sayı farkla önde giren Fenerbahçe Beko bu periyottan 33-17 yenik ayrılsa da karşılaşmadan 96-93 galip ayrılarak galibiyet serisine devam etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan’a konuk olacak.
Periyotlar:
2.Periyot:20-24
İlk yarı Sonucu:38-45
3.Periyot:22-34
4.Periyot:33-17
Maç Sonu:93-96
Geçmiş Karşılaşmalar:
25 Şubat 2022 / EuroLeague 21-22 Sezonu / AS Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko
2 Aralık 2021 / EuroLeague 21-22 Sezonu / Fenerbahçe Beko 96-86 AS Monaco
(Fenerbahçe)