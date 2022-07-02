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Fenerbahçe 1 - Partizan 0

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:01
Fenerbahçe 1 - Partizan 0

Fenerbahçe 1 - Partizan 0

   Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe , 4. hazırlık maçında Partizan ile karşılaştı ve maçtan 1-0 galip ayrıldı. Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2 - 2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'de 64. dakikada Miha Zajc,  Dimitrios Pelkas'la,Bruma, İrfan Can Kahveci ile,Lincoln, Emre Mor ile ve son olarak  Altay Bayındır,  Osman Ertuğrul Çetin ile yer değiştirdiler.65. dakikada Enner Valencia yerini Serdar Dursun'a bıraktı.67. dakikada fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.82. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Diego REossi oyundan çıktı.Yerine Filip Novak ve rda Güler oyuna girdi.90. dakikada Fenerbahçe'de Osayi Samuel yerini Burak Kapacak'a bıraktı.Karşılaşmadan Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

    Avusturya kampına kazanıp moral depolayarak başlayan Sarı Lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Enner Valencia

Partizan: Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePartizan
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