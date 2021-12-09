Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle tamamladı

 UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 

09 Aralık 2021 Perşembe 22:17
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle tamamladı

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle tamamladı

   UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nu 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Karşılaşmada, Frankfurt'un golünü 29. dakikada Djibril Sow atarken, Fenerbahçe'nin golünü ise 42. dakikada Berisha kaydetti.

D Grubu'nu 6 puanla üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Frankfurt ise grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.Grubun diğer maçında Royal Antwerp  .Olympiakos'u 1-0 yendi

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Szalai, Nazım, Novak, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEintracht Frankfurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86
Zenit St. Petersburg 80– Fenerbahçe Beko 86
Mustafa V. Koç spor ödülleri sahiplerini buldu
Mustafa V. Koç spor ödülleri sahiplerini buldu
VakıfBank, LP Salo deplasmanından zaferle dönüyor
VakıfBank, LP Salo deplasmanından zaferle dönüyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nden istifa etti
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nden istifa etti
İstanbul’un En Hızlı İlçesi Belli Oluyor
İstanbul’un En Hızlı İlçesi Belli Oluyor
Beşiktaş Avrupa macerasını kötü tamamladı
Beşiktaş Avrupa macerasını kötü tamamladı
Galatasaray ve Fenerbahçe Tarihi maçta "Kadına şiddete son" dedi
Galatasaray ve Fenerbahçe Tarihi maçta "Kadına şiddete son" dedi
Fenerbahçe'den gol şov
Fenerbahçe'den gol şov
Başakşehir tutulmuyor
Başakşehir tutulmuyor
VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi
VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim