Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nu 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmada, Frankfurt'un golünü 29. dakikada Djibril Sow atarken, Fenerbahçe'nin golünü ise 42. dakikada Berisha kaydetti.

D Grubu'nu 6 puanla üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Frankfurt ise grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.Grubun diğer maçında Royal Antwerp .Olympiakos'u 1-0 yendi

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Szalai, Nazım, Novak, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre