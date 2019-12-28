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Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

Bu sene sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:24
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

Bu sene sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor.Euroleague'de normal sezonun 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i konuk etti. Özellikle Avrupa sahnesinde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Valencia Basket'e şoka eden son dakika performansıyla 98-100'lük skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin uzun süre önde götürdüğü maçın son çeyreğinde Valencia farkı eritti. İspanyol ekibi 0.4 saniye kala attığı sürpriz bir basket ile 85-82 öne geçti. Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic mola aldı..

0.4 saniye kala başlayan oyunda De Colo pota altında attığı basket ile takımına adeta hayat verdi. Fenerbahçe Beko’yu uzatmaya taşıyan De Colo’nun basketi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunan seyirciyi de coşturdu. Maçı Fenerbahçe için tutan basketi atan De Colo’nın inanılmaz basketi gecenin hareketi olarak gösterildi ancak uzatmalarda istediğini alamayan temsilcimiz sahadan 100-98 mağlubiyetle ayrıldı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOValencia Basket
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