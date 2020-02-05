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Fenerbahçe Beko eski günlerine döndü

  Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-68 mağlup etmeyi başardı .

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:35
Fenerbahçe Beko eski günlerine döndü

Fenerbahçe Beko eski günlerine döndü

    Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-68 mağlup etmeyi başardı .Euroleague'de normal sezonunu 23. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-68 mağlup etmeyi başardı ve 11. galibiyetini elde etti.

Euroleague’de normal sezonun sonu yaklaşırken Fenerbahçe Beko, play-off yolunda kritik galibiyetler almaya devam ediyor. Deplasmanda Zenit’le karşılaşan sarı-lacivertliler parkeden 83-78’lik skorla galip ayrılmayı başardı ve Euroleague’in 23. maç gününde 11. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü maçta sadece üçüncü çeyrekte rakibinin yaklaşmasına izin verdi. Son periyota taşıdığı üstünlüğünü maç sonuna kadar taşıyan temsilcimiz zorlu deplasmandan kazanarak çıkarken Leo Westermann 13 sayıyla Fenerbahçe Beko’nun en skorer ismi oldu.Toplamda 16. mağlubiyetini alan ev sahibinde ise Austin Hollins ve Gustavo Ayon 16 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular ancak çabaları yenilgiyi önlemeye yetmedi. Fenerbahçe Beko, 24. haftada 7 Şubat’ta Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOZenit
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