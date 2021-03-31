Fenerbahçe Beko EuroLeague’de play-off’u garantiledi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de play-off’ta.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih’i 77-68 yenerek, EuroLeague’de 20. galibiyetini aldı ve normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off’u garantiledi.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Marko Guduric 18, Jan Vesely de 15 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Karşılaşmanın ilk periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde hücumda istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, 7 sayı geri düştüğü bu bölümde Melih Mahmutoğlu ve Vesely’nin basketleriyle skoru 10-7’ye getirdi ve televizyon molasını bu skorla geçti. Mola dönüşü Guduric ve Nando De Colo’nun basketlerinin ardından Dyshawn Pierre ile öne geçen Fenerbahçe Beko, periyodu 15-18 önde tamamladı.



Kyle O’Quinn’in basketiyle başlayan ikinci periyotta 20-20 eşitliğin ardından koç Kokoskov’dan mola geldi. Mola dönüşü karşılıklı sayılarla süren oyunda sert ve fiziki temasların yüksek olduğu oyunda soyunma odasına 34-35’lik skorla gidildi.

İkinci yarıya sert savunmasıyla başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun ilk bölümünün sonunda hücumda Guduric ve Vesely ile vites yükseltti ve rakibine mola aldırdı (39-45). İlerleyen bölümde boyalı alanı çok iyi savunan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun bitimine 1:30 kala Guduric’in basketleriyle farkı çift hanelere yükseltti: 42-52. Üçüncü periyot 44-53 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlandı.



Dördüncü periyoda Marko Guduric’in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibine erken mola aldırdı: 44-56. Moladan üçlükle dönen ev sahibi ekip farkı 6 sayıya indirince bu kez koç Kokoskov’dan mola geldi: 52-58. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ve skor avantajını koruyan Takımımız, rakibini 68-77 mağlup etti.



Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 15-18

2.Çeyrek: 19-17

3.Çeyrek: 10-18

4.Çeyrek: 24-24