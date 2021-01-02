Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi

 Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Galatasaray’ı farklı yendi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:07
Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi

   Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Galatasaray’ı farklı yendi. Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko böylece ligdeki 12. galibiyetine imza atmış oldu.
      Fenerbahçe Beko,  Lorenzo Brown’nın performansıyla ilk çeyreği 20-22’lik skorla önde tamamladı.İkinci çeyreğe Hunter’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutla başlayan Galatasaray’ı; Marko Guduric, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu’nun arka arkaya bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko,farkı 7 sayıya çıkardı (23-30). Bu bölümde ön alandaki baskısını artıran Fenerbahçe Beko, rakibin savunma direncini de kırmış oldu.

    Fenerbahçe Beko periyotun kalan bölümünde de üstünlükle, soyunma odasına 31-48 önde girdi.

   Fenerbahçe beko final periyotuna 51-68’lik üstünlükle girdi.Karşılaşmanın final periyotu Hunter ve Danilo Barthel’in karşılıklı basketleriyle başladı (54-70). Rakip adına eli sıcak isimlerden biri olan Hunter’la dış atışlarda bir ivme yakalayan Galatasaray, Barış Ermiş ve Assem Marei’den de aldığı katkıyla farkı tek hanelere düşürdü (67-74). Bu skor karşısında Dyshawn Pierre ile bir reaksiyon veren Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0’lık seriyle oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı çift hanelere çıkardı (69-83). Son bölümde boyalı alanda Jan Vesely’le de rakip potada etkili olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 87-73 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 03.01.2021 02:13
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray evinde kayıp I Galatasaray 0-Antalyaspor 0
Galatasaray evinde kayıp I Galatasaray 0-Antalyaspor 0
Hatayspor kayıpsız yoluna devam ediyor I Hatayspor 2-İH Konyaspor 1
Hatayspor kayıpsız yoluna devam ediyor I Hatayspor 2-İH Konyaspor 1
MKE Ankaragücü çıkışına devam etti I MKE Ankaragücü 3- Y.Malatyaspor 1
MKE Ankaragücü çıkışına devam etti I MKE Ankaragücü 3- Y.Malatyaspor 1
A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi
A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi
DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı
DG Sivasspor uzatma dakilarında yıkıldı
Gaziantep liderlik şansını uzatmalarda kaybetti
Gaziantep liderlik şansını uzatmalarda kaybetti
Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0
Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim