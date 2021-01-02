Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı yendi

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Galatasaray’ı farklı yendi. Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko böylece ligdeki 12. galibiyetine imza atmış oldu.

Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown’nın performansıyla ilk çeyreği 20-22’lik skorla önde tamamladı.İkinci çeyreğe Hunter’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli şutla başlayan Galatasaray’ı; Marko Guduric, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu’nun arka arkaya bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko,farkı 7 sayıya çıkardı (23-30). Bu bölümde ön alandaki baskısını artıran Fenerbahçe Beko, rakibin savunma direncini de kırmış oldu.

Fenerbahçe Beko periyotun kalan bölümünde de üstünlükle, soyunma odasına 31-48 önde girdi.



Fenerbahçe beko final periyotuna 51-68’lik üstünlükle girdi.Karşılaşmanın final periyotu Hunter ve Danilo Barthel’in karşılıklı basketleriyle başladı (54-70). Rakip adına eli sıcak isimlerden biri olan Hunter’la dış atışlarda bir ivme yakalayan Galatasaray, Barış Ermiş ve Assem Marei’den de aldığı katkıyla farkı tek hanelere düşürdü (67-74). Bu skor karşısında Dyshawn Pierre ile bir reaksiyon veren Fenerbahçe Beko, yakaladığı 9-0’lık seriyle oyuna yeniden ağırlığını koyarak farkı çift hanelere çıkardı (69-83). Son bölümde boyalı alanda Jan Vesely’le de rakip potada etkili olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 87-73 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)