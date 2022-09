Fenerbahçe'den gol şov....Fenerbahçe 5 - Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 7. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada 5. Dakikada Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Alanyaspor’da Zinedine Ferhat sakatlanarak yerini Oğuz Aydın’a bıraktı:17. Dakikada fenerbahçe Gustavo Henrique ile 2-0 öne geçti.31. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu sarı kart gördü.45+3. Dakikada Fenerbahçe Joao Pedro ile penaltı atışından yararlanamadı.45+4. Dakikada Fenerbahçe Miguel Crespo ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu yerini Oussama Traghaline’ye bıraktı.66. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor ve Diego Rossi yerini İrfan Can Kahveci ve Lincoln’e bıraktı.70. Dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile 4-0 öne geçti. 71. Dakikada Alanyaspor’da Sure Balkoves sarı kart gördü.76. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 5-0 yaptı.80. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo ve Joao Pedro yerine Arda Güler ve Mert hakan Yandaş’a bıraktı.85. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca, Ahmed Hassan ve Daniel Candeias oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro, Erencan Yardımcı ve Arnaud Lusamba oyuna girdi.86. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u 5-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13 yaparken, Alanyaspor 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro, Miguel Crespo, Emre Mor, Diego Rossi, Enner Valencia

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Efecan Karaca, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Daniel Candeias, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

