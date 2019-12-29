Fenerbahçe deplasman da galip

Fenerbahçe sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.Süper Lig'de 17. haftanın ve ligin ilk yarısının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve kritik üç puanın sahibi olarak devreyi moralli kapattı.

Ligin 16. haftasında Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe, bu galibiyetle hem iyice morallendi hem de devreyi 31 puanla 4. sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise devreyi 20 puanla 12. sırada noktaladı.

Rakiplerinin farklı galibiyetler aldığı haftada Fenerbahçe iki şık golle üç puana uzanırken 13'te Deniz Türüç'ün müthiş frikik golü ve 70'te Jailson'un uzak mesafeden attığı güzel golle galibiyet geldi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Ev sahibi Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 18'de Abarhoun kaydetti.

(Skor)