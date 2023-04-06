Fenerbahçe Euroleague'te Play-Off'u garantiledi | Fenerbahçe 103- Anadolu Efes 86

Fenerbahçe Beko Euroleague'te Play-Off'u garantiledi...Fenerbahçe Beko 103- Anadolu Efes 86

THY Euroleague'in 33. hafta maçında Anadolu Efes'i 103 - 86 yenen Fenerbahçe Beko Play-off'a kaldı.Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakadan Avrupa Ligi’ndeki 19. galibiyetine imza attı.

Maçtaki ilk sayılar Anadolu Efes’te Will Clyburn’den geldi. (0-3) Fenerbahçe Beko ilk isabeti bulan isimse Nick Calathes oldu. (3-3) Nick Calathes’in skor üretmeye devam ettiği bölümde Nigel Hayes-Davis’in katkısıyla da skor 9-7’ye geldi. TV molasına 15-13’le önde giren Fenerbahçe Beko, devam eden bölümde Tyler Dorsey ve Dyshawn Pierre’le üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak çeyrekte son 1 dakikanın içine 21-15 önde girdi. Devamında da skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.



Beaubois ve Dorsey’in karşılıklı isabetiyle başlayan ikinci çeyrekte Tonye Jekiri’den beklediği katkıyı alanFenerbahçe Beko 32-24’ü buldu.Anadolu Efes Vasilije Micic’le maça ortak olma girişimlerini Nigel’ın boyalı alan performansıyla sonuçsuz bırakan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 48-40’lık üstünlükle girdi.

M'Baye ve Micic’le üçüncü çeyreğe hızlı başlayanAnadolu Efes farkı 5 sayıya indirdi. (50-45) TV molasına 56-54 önde giren Fenerbahçe Beko, mola dönüşünde Tyler Dorsey’le 58-54’ü buldu. Fenerbahçe Beko, final çeyreğine 72-64’lük skorla önde giren taraf oldu.

Dyshawn Pierre ve Nigel Hayes-Davis’in basketleriyle final periyotuna iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ve Tyler Dorsey’in hızlı hücumlarıyla sonuca gittiği dakikalarda farkı 14 sayıya kadar çıkardı. (97-83) Son topa kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko parkeden 103-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Play-Off dışında kaldı.

Turkish Airlines Euroleague’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 103-86 mağlup olan Anadolu Efes’in bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Play-Off dışında kalması kesinleşti. Euroleague’de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes’in Zalgiris’in de sahasında Maccabi Tel Aviv’i mağlup etmesiyle ilk 8 sıra için herhangi bir şansı kalmadı.