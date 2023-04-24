Fenerbahçe fırsat tepti….Fenerbahçe 3 - İstanbulspor 3

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 25.dakikasında Fenerbahçe Arda Güler ile 1-0 öne geçti.44.dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor, İstanbulspor’da Okan Erdoğan sarı kart gördü.45+3.dakikada Fenerbahçe’de Samet Akaydın sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında51.dakikada Fenerbahçe Arda Güler ile skoru 2-0 yaptı.55.dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.57.dakikada İstanbulspor Valon Ethemi’nin penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.78.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi sarı kart gördü.64.dakikada İstanbulspor’da kerem Şen yerini Jetmir Topalli’ye bıraktı.66.dakikada İstanbulspor Valon Ethemi ile skoru 2-2 yaptı.

71.dakikada Fenerbahçe Joao Pedro ile 3-2 öne geçti.74.dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil ve Duhan Aksu oyundan çıktılar.Yerine Ertuğrul Ersoy ve Ali Yaşar oyuna girdiler.75.dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor ve Samet Akaydın oyundan çıktılar.Yerine İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz oyuna girdiler.81.dakikada İstanbulspor’da Valon Ethemi ve Florian Loshaj oyundan çıktılar.Yerine Jason Lokilo ve emir Kaan Gültekin oyuna girdiler.

85.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş oyundan çıktılar.Yerine William Arao ve Miguel Crespo oyuna girdiler.87.dakikada İstanbulspor’da Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.90+4.dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya sarı kart gördü.90+4.dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler yerini Diego Rossi’ye bıraktı.90+7.dakikada İstanbulspor Emeka Friday Eze ile skoru 3-3 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 64 yaparken, İstanbulspor 29 puanda kaldı.

Süper Lig 31.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 31.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 32.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF