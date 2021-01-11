Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yenerek Beşiktaş ile liderlik koltuğuna ortak oldu.Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürdü.Karşılaşmanın 11. dakikasında Cenk Ahmet'in ortasını Novikovas tamamlamak istedi ancak Altay Bayındır gole izin vermedi.Fenerbahçe 45+2'de ceza sahasında topla buluşan Mame Thiam kaleciyi de geçti ancak vuruşunda çerçeveyi bulamadı.45+5'te Pelkas'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci Yarı

Fenerbahçe ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. 48. dakikada Pelkas, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.51. dakikada Sinan Gümüş, skoru 3-0'a getiren golü attı.Fenerbahçe 4. gole Enner Valencia ile yaklaştı. Pelkas'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Enner Valencia, kaleciyi geçemedi. Bu pozisyondan doğan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ön direkte yaptığı vuruşu kaleci Kayacan tokatladı.Maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti ve lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. BB Erzurumspor ise haftayı 13 puanla, ligin son sırasında kapattı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç Yorumu

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam