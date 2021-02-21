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Fenerbahçe Kadıköy'de çöktü

Şampiyonluk yarışında iddialı sarı lacivertliler evinde oynadıkları karşılaşmada Göztepe'ye yenilerek büyük bir hasar aldılar.

21 Şubat 2021 Pazar 20:48
Fenerbahçe Kadıköy'de çöktü

Fenerbahçe Kadıköy'de çöktü

   Şampiyonluk yarışında iddialı sarı lacivertliler evinde oynadıkları karşılaşmada Göztepe'ye yenilerek büyük bir hasar aldılar.Daha önce kupaya veda eden Fenerbahçe evinde aldığı bu 5.ci yenilgi ile lig yarışında da rakiplerinden geriye düştü.Karşılaşmanın 10. dakikasında Göztepe Halil ile 1-0 öne geçti.28. dakikada  Valencia'nın pasını alan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci İrfan Can, kornere tokatladı.39. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sosa ortasını arka direğe kesti. Thiam'ın kafa ile altı pas üzerine indirdiği topu ıskalayan Szalai'nin, ikinci vuruşu yapmasına Göztepe savunması son anda engel oldu ve yaşanan karambolde tehlikeyi savuşturdu.45′ Göztepe'de sol kanattan açılan ortaya Szalai dokundu. Topu önünde bulan Halil, pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın çaprazdan çektiği sert şut az farkla auta çıktı.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın iikinci yarısında 47. dakikada Valencia’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut auta gitti.76. dakikada Caner, Pelkas ve Szalai’den sıyrılan Halil’in, ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.83. dakikada Szalai’nin ortasında Samatta’nın kafa vuruşunu İrfan Can rahat bir şekilde kontrol etti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde kaybederek şampiyonluk yarışında telafisi olmayan bir yara aldı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe 51 puanda kalırken, Göztepe punaını 32.ye çıkardı.Fenerbahçe haftaya Trabzonspor deplasmanına giderken, Göztepe evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

   Fenerbahçe bu sezon evinde kaybettiği maçlar

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

YEDEKLER: Harun, Mert, Cisse, Samatta, Pelkas, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan, Gökhan

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif Ndiaye, Jahovic

YEDEKLER: Megyeri, Marko, Titi, Kerim, Yalçın, Kubilay, Esiti, Tripic, Napoeloni, Ideye

Son Güncelleme: 21.02.2021 22:11
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepe
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