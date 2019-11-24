Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı

Fenerbahçe baştan sona üstün oynadığı Malatyaspor karşılaşmasından 0-0 berabere kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 12. haftada heyecan devam etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ve kıran kırana geçen maçta taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 21 puana, ev sahibi Yeni Malatyaspor ise 19 puana yükseldi. Fenerbahçe'de 45+9'da Emre Belözoğlu bir penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında kritik karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ancak gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ortaya çıkan bu sonucun ardından Fenerbahçe 21 puana yükselerek haftayı zirvenin üç puan gerisinde 4. sırada bitirirken ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 19 puanla 6. sırada haftayı tamamladı.

Maçın 39. dakikasında Yeni Malatyaspor'un Arturo Mina ile attığı gol faul gerekçesiyle geçersiz sayılırken 45+7'de Fenerbahçe VAR ile bir penaltı kazandı. 45+9'da Emre Belözoğlu, beyaz noktadan kaleci Farnolle'e takıldı.

İkinci yarıda iki takım da vites yükseltse de skorda denge bozulmayınca 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz maç yorumu

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin (Sergen Yalçın cezalı)

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Tolga, Ozan, Alper

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Rodrigues, Jailson, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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