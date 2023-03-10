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Fiorentina 1 - DG Sivasspor 0

UEFA Konferans Ligi son 6 turu maçında DG Sivasspor deplasmanda oynadığı ilk maçında Fiorentina’ya 1-0 yenildi.

10 Mart 2023 Cuma 07:56
Fiorentina 1 - DG Sivasspor 0

Fiorentina 1 - DG Sivasspor 0

   UEFA Konferans Ligi son 6 turu maçında DG Sivasspor deplasmanda oynadığı ilk maçında Fiorentina’ya 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 42.dakikasında DG Sivasspor’da Sami Saiz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada Fiorentina’da Sofyan Amrabat sarı kart gördü.59.dakikada Fiorentina’da Gaetano Castrovilii, Jonathan Ikone ve Sofyan Amrabat oyundan çıktılar.Yerine Antonin Barak, Riccardo Sottil ve Rolanda Mandragora oyuna girdiler.DG Sivasspor’da da Sami Saiz oyundan çıktı.Yerine Max Gradel oyuna girdi.

    62.dakikada Fiorentina’da Luka Jovic sarı kart gördü.68.dakikada DG Sivasspor’da Jordy Caicedo oyundan çıktı.Yerine Leke James oyuna girdi.Fiorentina’da ise Giacomo Bonaventura oyundan çıktı.Yerine Arthur oyuna girdi.

   69.dakikada Fiorentina Antonin Barak ile 1-0 öne geçti.80.dakikada Fiorentina’da Nicolas Gonzalez oyundan çıktı.Yerine Christian Koume oyuna girdi.80.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıktılar.Fredrik Ulvestad ve Clinton N’Jie oyuna girdiler.

   83.dakikada Fiorentina’da Arthur sarı kart gördü.90.dakikada Fiorentina’da Cristiano Biraghi sarı kart gördü.90.dakikada DG Sivasspor’da Isaac Cofie sarı kart gördü.90+3.dakikada DG Sivasspor’da Max Gradel kırmızı kart gördü.90+4.dakikada Fiorentina’da Dodo sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Fiorentina’ya ilk maçında 1-0 yenildi. 

Anahtar Kelimeler:
FiorentinaDG Sivasspor
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