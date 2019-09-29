Fırtına Beşiktaş'ı vurdu, Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

Trabzonspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı skorla yendi.Karşılaşmada 31. dakikada Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçt.Trabzonspor 42'de Sosa ile skor 2-0 yaptı.İlk yarı bu skorla kağandı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65'de Trabzonspor Sörloth ile skor 3-0'a geldi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR ile geçerli sayıldı.Beşiktaş maçtaki tek golünü Güven ile kazandı. 79'da Güven'le fark ikiye indi.Karşılaşmanın 88'de Nwakaeme Trabzonspor'un 4.golünü attı.Karşılaşmada başka gol olmayınca zorlu karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkarırken, Beşiktaş 5 puanda kaldı.Trabzonspor haftaya Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Sturridge, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Boyd, Nkoudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Muhayer, Orkan, Lens, Diaby, Umut, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

(Sözcü)