Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9666
EURO
6.1976

Fırtına Beşiktaş'ı vurdu, Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

Trabzonspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı skorla yendi.

Fırtına Beşiktaş'ı vurdu, Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

Trabzonspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı skorla yendi.

29 Eylül 2019 Pazar 20:41
Fırtına Beşiktaş'ı vurdu, Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

Fırtına Beşiktaş'ı vurdu, Trabzonspor 4- Beşiktaş 1

   Trabzonspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı skorla yendi.Karşılaşmada 31. dakikada Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçt.Trabzonspor 42'de Sosa ile skor 2-0 yaptı.İlk yarı bu skorla kağandı.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65'de Trabzonspor Sörloth ile skor 3-0'a geldi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR ile geçerli sayıldı.Beşiktaş maçtaki tek golünü Güven ile kazandı. 79'da Güven'le fark ikiye indi.Karşılaşmanın 88'de Nwakaeme Trabzonspor'un 4.golünü attı.Karşılaşmada başka gol olmayınca zorlu karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkarırken, Beşiktaş 5 puanda kaldı.Trabzonspor haftaya Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Sturridge, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Boyd, Nkoudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Muhayer, Orkan, Lens, Diaby, Umut, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

(Sözcü)

Son Güncelleme: 29.09.2019 21:53
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor farklı kazandı, Antalyaspor 3- Y.Malatyaspor 0
Antalyaspor farklı kazandı, Antalyaspor 3- Y.Malatyaspor 0
Başkent derbisinin galibi Ankaragücü, Ankaragücü 2 Gençlerbirliği 1
Başkent derbisinin galibi Ankaragücü, Ankaragücü 2 Gençlerbirliği 1
Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu, Konyaspor 2-Kayserispor 1
Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu, Konyaspor 2-Kayserispor 1
Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor
Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor
Derbide kazanan yok | Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Derbide kazanan yok | Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti
Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti
Kasımpaşa deplasmanda galip
Kasımpaşa deplasmanda galip
Fransa-Türkiye bilet satışları şimdiden tükendi
Fransa-Türkiye bilet satışları şimdiden tükendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort