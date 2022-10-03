F.Karagümrük 1 - İstanbulspor 2

Spor Toto Süper Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagünrük evinde İstanbulspor’a 2-1 yenildi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan ve Özgür Ertem hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 37. dakikasında Fatih karagümrük, Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti.45. dakikada İstanbulspor’da Emir Kaan Gültekin sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih karagümrük 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor’da Ali Yaşar, Sindri Guri ve Melih Kabasakal yerine Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz ve Eduart Rcoca oyuna girdi.60. dakikada Fatih Karagümrük’te Ebrima Colley oyundan çıktı.Yeine Kerim Frei oyuna girdi.59. dakikada İstanbulspor, Eduard Rcoca ile skoru 1-1 yaptı.72. dakikada İstanbulspor’da Emir Kaan Gültekin yerini Valon Ethemi’ye bıraktı.73. dakikada Fatih Karagümrük’te Salih Dursun oyundan çıktı.Yerine Levent Mercan oyuna girdi.74. dakikada İstanbulspor Jetmir Topalli ile skoru 2-1 yaptı.

78. dakikada Fatih Karagümrük’te Jean Kouassi ve Jimmy Durmaz oyundan çıktıYerine Fabio Birini ve Burak Kapacak oyuna girdi. 84. Dakikada İstanbulspor’da Jetmir Topallı yerini Aldın Cajic’e bıraktı.84. dakikada Fatih Karagümrük’te Emiliano Viviano sarı kart gördü.89. dakikada Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.89. dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 6 puanda kalırken, İstanbulspor 8 puana ulaştı.

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Steven Caulker, Salih Dursun, Caner Erkin, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Jean Kouassi

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin, Sindri Guri, Jetmir Topalli

Teknik Direktör:Osman Zeki Korkmaz

Süper Lig 8. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 8. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF