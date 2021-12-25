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Galatasaray 7 hafta sonra galip geldi

 Süper Lig 19. Hafta maçında 7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve hızlı bir düşüş yaşayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:12
Galatasaray 7 hafta sonra galip geldi

Galatasaray 7 hafta sonra galip geldi

   Süper Lig 19. Hafta maçında 7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve hızlı bir düşüş yaşayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyaspor'da Naldo sarı kart grödü.28. dakikada Galatasaray'da Aytaç Kara sarı kart gördü.45+ 1. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun asisti sonucu Sofiane Feghouli ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. 

   Karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.55. dakikada Antalyaspor'da Veysel Sarı sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı kart grödü.84. dakikada Antalyaspor'da Deni Milosevic sarı kart gördü.90. dakikada Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray 7 hafta sonra 2-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Floranus, Fredy, Doğukan, Amilton, Mukairu

Süper Lig 19. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 20. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyaspor
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